16-летняя Мосс затмила красотой звездную мать

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Среда 21 ноября
Лента новостей
21:03
Скончался известный певец Михайлов
20:32
Найдено самое слабое место смартфонов
20:26
Массовое ДТП блокировало трассу под Пермью
20:21
Россиянин принял мошенника за друга и лишился 65 тысяч рублей
20:14
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
20:08
В Башкирии нашли опасную для здоровья рыбу
19:52
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
19:51
Россиянин оскорбил тещу и получил ножом в живот
19:46
В Москве прошла церемония вручения Всероссийской бьюти-премии "Хрустальный Лотос"
19:39
Житель Ижевска изнасиловал уснувшую в сауне семиклассницу
19:16
Путин и Эрдоган поставили крест на судьбе Порошенко
19:13
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки
19:10
В ДТП под Казанью разорвало грузовик
18:31
В Москве снесли Ховринскую больницу
18:25
В екатеринбургском колледже нашли мертвым 16-летнего студента
18:19
Самый известный строитель Сибири умер в 85 лет
18:10
Жиреющий Порошенко привел Украину к катастрофе
18:03
Кокорин и Мамаев "откупаются" от приговора суда
17:24
Двое омичей обокрали друзей на 125 тысяч рублей
17:16
Тонущий Крымский мост признали украинским фейком
17:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 ноября 2018 года
17:08
Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа
16:59
При пожаре в Нижегородской области погибли три человека
16:52
Беременная Рапунцель оголила зад на людях
16:49
В Москве открылся новый дилерский центр Audi
16:38
Ростовчанин пырнул полицейского ножом
16:31
Галкина умоляют вернуться к оставленной Пугачевой
16:16
Рак кишечника победили аспирином
16:10
Пир во время чумы: обманутая Украина отмечает победу Майдана
16:06
Собчак миловалась при всех с известным режиссером
16:05
Алтаец с особой жестокостью дважды изнасиловал женщину
15:52
Умирающий Кобзон кричал по-украински
15:50
Какие вопросы нельзя задавать женщине
15:46
Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке
15:45
Шокирующий результат ДНК-теста довел Серова до слез
15:43
В обезображивании лица Темниковой обвинили Фадеева
15:15
"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой
15:05
Госдума возьмет на контроль исполнение бюджета
14:59
Подставивший любовницу Соловьева Малахов нелепо опозорился
14:57
Меркантильной Боне поставили неутешительный диагноз
14:33
В Уфе автолюбительница насмерть сбила пенсионерку
14:22
Галактике предрекли мощный взрыв
14:09
Додон в Госдуме рассказал о вековой дружбе России и Молдавии
14:08
Сын раскрыл главную тайну смерти Табакова
14:03
"Реинкарнация Плисецкой": великая балерина перед смертью благословила Волочкову
13:51
В Вологодской области ребенок провалился под лед
13:39
Найдено лучшее средство в борьбе с бессонницей
13:29
Алибасов показал свадебные фото с Федосеевой-Шукшиной
13:25
Как стать атлетом
13:24
Володин призвал молдавских политиков к диалогу с Россией
13:19
Под Москвой обнаружили клад в черепе мамонта
13:18
84-летний Басилашивили усох от тяжелой болезни
13:14
Беременна? – Распухшая любовница Тимати вызвала пересуды
12:57
Набиуллина доложила депутатам о работе Центробанка
12:46
"Злобный карлик!": Шнуров посмеялся над Нагиевым
12:44
"Гип-гип-ура!": вдовствующая Поргина организует очередную гулянку
12:43
Особняк известного актера уничтожила мстительная кошка
12:31
Революционную вакцину против ВИЧ решили испытать на москвичах
12:28
Жители Кургана ограбили магазин ради сытного обеда
12:26
Пражская тусовка Ходорковского: почем котлеты для русофобов?
12:15
"Крокус Сити Холл" станет резиденцией Настоящего Деда Мороза
12:01
В Петербурге пьяный мужчина насмерть замерз на детской площадке
11:53
"Такой маленький": звезда "Дома-2" разочарована сексом с актером из "Игры престолов"
11:53
Россияне поплатились за интим в метро
11:48
Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере
11:41
Старые iPhone оказались под угрозой взлома
11:33
Пилот самолета назвал виновных в гибели мужчины в Шереметьево
11:12
На Москву надвигается снежный апокалипсис
11:05
Бородина вскипела от слов участницы "Дома-2" о своих детях
11:04
Асмус рассказала о пикантной встрече с известным актером
10:51
Россиян научили выбирать красную икру
10:42
5 признаков несерьезных отношений
10:26
"Я умираю": изможденная Седокова без макияжа решилась на признание
10:23
Жена ушла от Осина к его лучшему другу
10:16
В Шереметьево самолет раздавил пассажира
10:16
Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
09:52
Рассекречено строительство роскошного особняка Абрамовича
09:47
Пугачеву втянули в грязные криминальные разборки
09:38
Сборная России по футболу с треском провалилась в решающем матче
09:07
Порошенко вонзил нож в спину Трампу
09:00
Лимузин Путина с открытым багажником вызвал переполох
08:43
Цымбалюк-Романовская счастлива разделить незавидную участь с Шаляпиным
08:23
Видно из космоса: объявлено о проседании опор Крымского моста
08:20
Шикарная Загитова побила раздетую Туктамышеву
07:41
В жабо и концертном костюме: фото мертвого Осина
22:06
Подробности свадьбы престарелых Алибасова и Шукшиной
21:59
Замерзающая Украина пожинает плоды майдана
21:47
В Уфе чудом спасли водителя перевернувшейся иномарки
21:46
Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли
21:45
Шубская показала шикарную фигуру в мини-бикини
21:27
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
21:25
Убитого на скотном дворе пастуха закопали в навозной яме
21:13
Раскрыта диета долгожителей
21:13
Как Караченцов называл Поргину в постели
20:44
Истерящая Рапунцель из "Дома-2" довела маленькую дочь до трясучки
20:37
Туктамышева: Секс лучше фигурного катания
20:36
Уснувший водитель протаранил автобус
20:32
Лидия Федосеева-Шукшина стала женой Бари Алибасова
20:31
Ковальчук вцепилась в Чумакова после новости об изменах
20:27
Турчак потребовал оградить детей от избивающих их учителей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Позорище": Малахов утянул на дно Борисова и Шепелева
Цымбалюк-Романовская счастлива разделить незавидную участь с Шаляпиным
От спустившей 30 миллионов Бузовой отвернулись Киркоров и Пугачева
Мазур собирают в тюрьму за копание в грязном белье Цымбалюк-Романовской
Цымбалюк-Романовской вынесли суровый приговор
Подробности свадьбы престарелых Алибасова и Шукшиной
Шоу-бизнес

16-летняя Мосс затмила красотой звездную мать

Кейт Мосс. Фото: www.globallookpress.com
Лила Мосс строит карьеру фотомодели. Девушка снялась на обложке журнала своего отца, о чем сообщила в своем Instagram-аккаунте.
прочитано 495 раз

Лила выросла настоящей красавицей и пошла по стопам знаменитой мамы. Девушке помог отец, известный издатель и медиамагнат Джефферсон Хак.

ПО ТЕМЕ

Кейт Мосс ужаснула целлюлитом на светском показе

У Кейт Мосс роман с 18-летним

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

"Рада поделиться с вами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска Dazed. Работать с такой потрясающей командой – мечта", – поделилась Лила в микроблоге. К слову, Хак начал выпускать журнал еще в начале 1990-х.

На обложке дочь Кейт Мосс предстала в черно-белом платье в горошек с бантом на груди. Образ дополнила элегантная шляпка с вуалью. Распущенные по плечам волосы и легкий макияж подчеркнули молодость и естественность Лилы.

Напомним, в начале октября этого года стало известно, что девушка стала лицом рекламной кампании Marc Jacobs Beauty. Марк Джейкобс отметил, что она – отличная модель и он был очень рад поработать с ней.

Ранее, в 2016 году девочка вместе с матерью снялась для обложки итальянского Vogue. Кейт и Лила появились в объективе Марио Сорренти в нарядах Versace.

Отметим, что у юной модели отменный вкус. Она умело сочетает в своем гардеробе разные стили: гламур с этникой и панк-рок с романтикой. 

Автор: Валерия Нарская21 ноября 2018, 21:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Проблемные дети знаменитостей

567

комментарии

Политика

Жиреющий Порошенко привел Украину к катастрофе
Пражская тусовка Ходорковского: почем котлеты для русофобов?
Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
"Хромая утка" Меркель поплакалась бедолаге Мэй

Шоу-бизнес

Рассорившая Гуфа и Топурию 18-летняя любовница заявила о беременности
Как прошла первая брачная ночь у престарелых молодоженов Алибасова и Шукшиной
Лорак прикрыла наготу плащом из клеенки
Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились

Проишествия

Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки
Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли
Яркая жизнь разбившихся в Доминикане россиян-молодоженов

Lifestyle

Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Concord Orchestra покоряет Россию
Политика

Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление

Украинский лидер поразил нелепым выпадом
Шоу-бизнес

Пугачеву втянули в грязные криминальные разборки

Преступник обчистил дом высокопоставленного чиновника
Шоу-бизнес

Галкина умоляют вернуться к оставленной Пугачевой

Шоумен находится на другом конце Земли
Шоу-бизнес

"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой

Оперная дива раскрыла личные тайны

Гороскоп

Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына
Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября
Умирать не собирается: определена судьба Януковича после страшной травмы
Совет на выходные

Фоторепортажи

Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке
Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере
Разин разрыдался у гроба Осина
Печальная Зудина растворилась на фоне эффектной Демидовой

Спорт

Кокорин и Мамаев "откупаются" от приговора суда
Шикарная Загитова побила раздетую Туктамышеву
Туктамышева: Секс лучше фигурного катания
Бутырская высказалась о лишних килограммах Загитовой

Регионы

Тонущий Крымский мост признали украинским фейком
Россияне поплатились за интим в метро
Мальчик столкнул младшего брата с эскалатора (видео)
Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru