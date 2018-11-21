16-летняя Мосс затмила красотой звездную мать
Лила выросла настоящей красавицей и пошла по стопам знаменитой мамы. Девушке помог отец, известный издатель и медиамагнат Джефферсон Хак.
"Рада поделиться с вами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска Dazed. Работать с такой потрясающей командой – мечта", – поделилась Лила в микроблоге. К слову, Хак начал выпускать журнал еще в начале 1990-х.
На обложке дочь Кейт Мосс предстала в черно-белом платье в горошек с бантом на груди. Образ дополнила элегантная шляпка с вуалью. Распущенные по плечам волосы и легкий макияж подчеркнули молодость и естественность Лилы.
Напомним, в начале октября этого года стало известно, что девушка стала лицом рекламной кампании Marc Jacobs Beauty. Марк Джейкобс отметил, что она – отличная модель и он был очень рад поработать с ней.
Ранее, в 2016 году девочка вместе с матерью снялась для обложки итальянского Vogue. Кейт и Лила появились в объективе Марио Сорренти в нарядах Versace.
Отметим, что у юной модели отменный вкус. Она умело сочетает в своем гардеробе разные стили: гламур с этникой и панк-рок с романтикой.
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