Шепелеву понадобилась реабилитация после скандала с Малаховым
Телеведущий Дмитрий Шепелев болезненно отреагировал на слухи о своей госпитализации в неврологическое отделение. Из-за этого знаменитость даже раскритиковала коллегу по цеху Андрея Малахова за то, что тот якобы распространил непроверенную информацию.
Шепелев в резкой форме опроверг слухи о прохождении медицинского обследования. Особенно жестко он высказался в адрес издания, принадлежащего Малахову.
Недавно телеведущий разместил в своем Instagram снимок, на котором запечатлен в располагающей к отдыху обстановке. На опубликованном фото Шепелев потягивает напиток на фоне лесного пейзажа.
"Барин на отдыхе", – подписал снимок шоумен. Подписчики отметили, что кумир ведет себя очень нескромно, однако добавили, что Шепелев может себе позволить расслабиться после непростого периода в карьере.
Ранее Дмитрий Шепелев прокомментировал новости о своей госпитализации. Телеведущий назвал их враньем. "Фейк-ньюс во всей красе и силе", – коротко заявил Дмитрий, обвинив коллег-журналистов в непрофессионализме.
Опровержение информации о госпитализации он разместил в Instagram, прикрепив к посту скрин газетной заметки о произошедшем. Более подробный комментарий о здоровье Шепелева пока не поступал. Судя по активности шоумена в соцсети, ему сейчас не до болезни.
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