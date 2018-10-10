Страдающий бесплодием известный актер разоблачил родившую от него любовницу

Актер Александр Тютин стал гостем программы "На самом деле" Первого канала. Артист, который долгое время думал, что бесплоден, стал отцом. Теперь он хочет проверить мать своего ребенка на детекторе лжи.



К 55 годам артист Тютин снялся в десятках картин, среди которых – "Марш Турецкого", "Игра на выбывание", "Все могут короли" и "Параграф 78". За плечами актера два брака, но, к сожалению, ни одна из жен Александра не смогла подарить ему наследника. Тютин считает себя бесплодным.

Каково же было удивление звезды, когда бывшая любовница – костюмерша Мария Жуковская, сообщила ему о беременности. Женщина родила Тютину дочь Викторию. Мужчина был очень рад появлению малышки, он регулярно отправлял экс-зазнобе деньги на содержание наследницы. К сожалению, делать это приходилось втайне от законной жены Ирины.

Недавно супруга узнала, куда именно утекает часть их семейного бюджета. Женщина была в ярости, она назвала Марию мошенницей. Под нажимом Ирины Александр стал сомневаться в своем отцовстве.

В студии "На самом деле" Тютин рассказал, что несколько раз предлагал Жуковской провести экспертизу ДНК, однако бывшая любовница отказывалась. "Она напрямую не требовала финансовой помощи. Также вскоре выяснилось, что она сама замужем и у нее есть старшая дочь", – отметил актер.

На съемочной площадке появилась сама Жуковская. Она сообщила, что познакомилась со звездой в Одессе, на съемках фильма. Сейчас она работает швеей.

Мария уверила присутствующих, что отцом девочки является Александр, так как с мужем тогда у нее не было интимной близости, он находился в России на заработках. Однако полиграф показал, что женщина лжет. У нее одновременно была связь с двумя мужчинами.

Также выяснилось, что Жуковская недавно развелась и получает алименты от экс-супруга на содержание Виктории. Однако Мария ждет помощи и от актера, так как, по ее словам, девочке требуется операция.

Актер отметил, что расстроится, если дочка окажется не его кровинкой. Тютин обещал, что поможет материально при любом раскладе.

Ведущий Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-теста. "Вероятность того, что Александр Тютин является отцом Виктории Жуковской, составляет 0%", – зачитал шоумен. В конце программы Мария извинилась перед актером.