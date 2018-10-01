Униженная из-за соски Бородина нашла защиту у Джоли

Телеведущая Ксения Бородина возмущена критикой в свой адрес. Звезда жестко отреагировала на рекомендации отучить трехлетнюю дочь от соски.

Ксения опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует вместе с младшей наследницей Теей. Девочка запечатлена с соской во рту.

Подписчики осудили телезвезду за промах в воспитании дочки, поклонницы буквально затравили Ксению в комментариях. По мнению фолловеров, Бородина зря до сих пор не отучила наследницу от пустышки, ведь постоянное сосание грозит малышке задержкой психического развития и формированием неправильного прикуса.

Ксения не стала терпеть нападки в свой адрес и следующим постом поставила комментаторов на место. Она осудила подписчиков, которые ополчились на ее младшую дочь.

"Какая тупость осуждать ребенка за соску🙈 а вдвойне тупо осуждать чужого вам ребенка! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) А если я залезу в вам на страницу и увижу ваших детей, как начну Советы раздавать , я представляю как у вас ноздри начнут раздуваться !!!! Одумайтесь Мамаши и именно так я вас буду называть, я знаю Мамочек и у меня их тут много, а вот вы со своими советами мамашки!!! Хочешь отнимай у своего ребенка вещь, которая ее успокаивает и приносит радость, я не буду этого делать!! И в коляске ее буду возить , потому что она малыша и может уставать!!! " – вылила свою злость Бородина.

Также знаменитость отметила, что совета ни у кого не просила, и порекомендовала поклонникам смотреть за своими детьми, чтобы они не выросли бестактными хамами. "Мне вот тоще непонятно, зачем Джоли надевает мужскую одежду на свою дочь, но мне в жизни не придет в голову бежать к ней на страницу и писать об этом, мне это странно, но это ее дите и ей наверно нормально!!!" – привела Ксения в пример голливудскую актрису Анджелину Джоли. После она добавила, что соска никак не влияет на прикус Теи.