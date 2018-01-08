Звезда "Голоса" закатила скандал из-за выходки Первого канала

Знаменитая певица Елена Максимова пожаловалась на режиссеров Первого канала. Звезда "Голоса" устроила настоящую истерику в социальных сетях.

Максимову расстроил тот факт, что ее вырезали из новогоднего эфира. Удалили и запись выступления других знаменитых исполнителей.

"Уважающие себя артисты никогда не будут вопить на весь Инстаграм, что их вырезали из эфира Первого канала. Только истеричка Максимова будет визжать об этом, как в последний раз", – пишет она на своей странице в социальной сети Instagram. Звезда "Голоса" добавила, что режиссеры вырезали кадры с участием группы "Бурановские бабушки", а также песни Эльмиры Калимуллиной и Нины Шацкой.

"Девки, ну что за хрень. Пойду в спортзал, че еще делать", – закончила обращение она. Поклонники поддержали Максимову и попросили ее не расстраиваться. Судя по всему, Первый канал пока никак не отреагировал на претензии.

Похоже, потому певица пожалела об истерике. "Ну, поистерила немного, даже, наверное, себе жизнь подпортила, ну да ладно", – написала она несколько позже под следующей публикацией и выложила видеозапись своего выступления.

Публикация от Елена Максимова ✌�� (@lenamaximova) Янв 5, 2018 at 3:00 PST

Напомним, что новогодняя передача Первого канала оказалась в центре громкого скандала. Как писали Dni.Ru, в Сети начали обсуждать вопрос продюсера Максима Фадеева, который поинтересовался у своих читателей, изменилось ли что в нынешнем новогоднем огоньке по сравнению с теми, что были раньше. Ответ ему дала Алла Пугачева.