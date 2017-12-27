Как живет звезда "Голоса" Гела Гуралиа

Певец перед концертом не может пить и есть. Он всегда очень волнуется, выходя к зрителям. И утешается молитвой.

Музыка в жизни Гелы Гуралиа появилась не сразу. Он учился на химфаке в университете в столице Грузии, городе Тбилиси. Но на третьем курсе понял, что стезя ученого не для него, и бросил учебу – стал работать в различных музыкальных коллективах, выступал в ресторанах. "Моей семье тогда пришлось очень нелегко: отец скончался, мама попала под сокращение, и иного пути просто не было, – рассказал Гела. – Моего заработка хватало и мне самому, и чтобы помочь маме".

А в 2013-м он подал заявку на участие во втором сезоне шоу "Голос". На прослушивании обладатель уникального тенора альтино исполнил песню композитора Марка Минкова на стихи Вероники Тушновой "Не отрекаются любя". И попал в команду Димы Билана.

Гела Гуралиа дошел до финала и занял третье место, уступив Сергею Волчкову. По окончании проекта выпустил первый альбом с песнями на английском и грузинском языках. Одним из композиторов выступил Джад Фридман, писавший музыку к хитам самой Уитни Хьюстон.

Молодого исполнителя называют инопланетянином, а его голос – космическим. Артист даже получил благословение Его Святейшества (католикос-патриарха Грузии). "Наше знакомство эмоционально очень сильно повлияло на меня. Этот человек изменил всю мою жизнь: он доверил мне исполнение собственных произведений, дорогих его сердцу "Аве Мария" и "Кирие элейсон". А после "Голоса" он пожелал встретиться со мной – надел мне на руку браслет и подарил крест, с которыми я не расстаюсь", – улыбнулся Гела.

Любовь публики к нему закономерна. Сразу после окончания съемок проекта Первого канала Гуралиа стал одним из самых востребованных артистов в стране – гастроли, участие в сборных концертах, съемки... В марте 2018-го он выступит на сцене Колонного зала Дома союзов с сольным концертом.

В одном из интервью Гела признался: "Перед выходом на сцену я всегда молюсь и по несколько часов провожу на ногах. Даже установил личный рекорд: перед слепыми прослушиваниями "Голоса" на протяжении девяти часов не садился. Не мог ни есть, ни пить. Иногда после концерта чувствую себя настолько эмоционально вымотанным, что могу в депрессию впасть".