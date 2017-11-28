Бузову убрали с Первого канала после скандала

Дана Борисова появилась в студии программы "Бабий бунт" вместо Ольги Бузовой. Начинающая певица уехала с концертом в Краснодар.

Фотоотчет со съемок нового выпуска шоу на совей официальной странице в Instagram опубликовала Дана Борисова. На снимках звезда "Армейского магазина" стоит в обнимку с ведущими программы "Бабий бунт" Юлей Барановской, Софико Шеварднадзе, Татьяной Васильевой и Еленой Абитаевой.

Многие подписчики Борисовой решили, что их любимица будет вести шоу вместо Ольги Бузовой. "Вы больше подходите, чем Бузова (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. редакции)", "Вас надо туда вместо Бузовай", "Ура!Бузову на Дану поменяли !Ура!", "Дана Борисова лучше смотрится на Первом Канале чем Ольга Бузова☺", – писали комментаторы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 28 2017 в 7:02 PST

Как выяснилось позднее, Дана Борисова пришла на передачу в качестве гостьи шоу – она рассказывала про отца своей дочери, который через суд потребовал у нее денег на содержание ребенка.

"Вчера я узнала, что Максим подал на меня алименты. Мой адвокат мне сообщил, что на меня подали на алименты еще полгода назад, когда я была на реабилитации без средств к существованию. Я уже должна заплатить 60 тысяч рублей, у меня естественно нет ни копейки – я приехала после реабилитации начинать новую жизнь", – рассказала Дана Борисова во время эфира.

Напомним, во время съемок первого выпуска программы "Бабий бунт" разгорелся скандал. В Сети появился ролик, на котором видно, что во время жаркого обсуждения на съемках ведущие грубо оборвали Ольгу Бузову. Певица, привыкшая быть центром всеобщего внимания, мимо такого унижения пройти не смогла. Поэтому когда все-таки подошла ее очередь говорить, устроила истерику. А потом сорвавшимся голосом объявила, что ей "это неинтересно", встала из-за стола и покинула студию.