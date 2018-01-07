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Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ

Алиса Аршавина. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса попала в неприятную ситуацию – ее вывели из самолета из-за грязного памперса 10-месячной дочери пары. Девушка готовится доказывать свою правоту в суде. Тем временем мнение общественности оказалось не столь однозначно.
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Общественность бурно отреагировала на неприятность, случившуюся с Алисой Аршавиной. Причем мнению людей разделились. Одни поддержали жену футболиста, другие напомнили о необходимости обеспечения комфорта других пассажиров и соблюдения правил.

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Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

О важности следования инструкциям напомнил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. "Я конечно понимаю, что звездные мамочки считают, что они имеют право делать то, что им заблагорассудится, но ведь у авиакомпании есть свои правила и их следует выполнять. У пилота все пассажиры равны, у всех есть билет и пользуясь услугами необходимо выполнять существующие правила", – рассказал он в эксклюзивном комментарии для Dni.Ru.

О том, насколько разные мнения сложились у людей по одной и той же ситуации позволяют судить комментарии на сайте Dni.Ru. Всего за несколько часов читатели оставили свыше двух сотен сообщений на эту животрепещущую тему.

Фото: личный архив

"Мы все люди должны и просто обязаны понять мать с ребенком при в любых обстоятелствах,и еще что вы говорите вообще какая она звезда в первый очередь она мать и она должна была заботиться о своем ребенке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Эти тупые чайлдфри никогда не поймут мам с детьми", "Ну ребенок,ну всякое бывыет", – призывали комментаторы к спокойствию.

Впрочем, куда больше оказалось тех, кто был буквально взбешен поступком Алисы Аршавиной. Некоторых возмутила даже Аршавина-младшая, "посмевшая" испачкать подгузники перед взлетом. В выражениях комментаторы не стеснялись.

"На своем личном самолете летай и сри хоть по всему салону! А люди, заплатившие по 100 штук за полет в бизнес-классе не обязаны на это смотреть и нюхать!", "Мне бы не понравилось если бы во время взлета в самолете дерьмом запахло", "Нечего вообще с детьми в самолетах делать. А уще и переодевать, что бы на весь бизнескласс шманило", "С такими маленькими детьми пусть нанимает личный борт или молчит в тряпочку и выполняет правила!!!", – не стали скрывать своего возмущения читатели Dni.Ru.

Часть комментаторов заметила, что доподлинно неизвестно, что именно происходило на борту, поэтому судить кого бы то ни было пока рано. Многие согласились с мнением Вадима Манукяна о том, что правила перелетов необходимо соблюдать: "Правильно сделали, детей переодевают на пеленальном столике в туалете и не во время взлета самолета т.к. авиакомпания несет ответственность за пассажиров", "Конечно ребенок есть ребенок, но памперсы нужно менять в туалете", "При взлете и посадке принято пристегиваться это безопасность".

Фото: личный архив

Напомним, ранее Алиса Аршавина рассказала Dni.Ru о том, что произошло в самолете. "Мы вошли в салон, сели на свои места, а когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка, у меня ребенок (10-месячная Есеня Аршавина, дочь Андрея Аршавина – Прим. ред.) закапризничал. Я почуяла запах из памперса и решила поменять его. Но подбежала старшая бортпроводница и начала говорить, что очень сильно якобы пахнет. Хотя никто из пассажиров не жаловался. А то, что маленький ребенок обделался, и стало в итоге причиной нашей высадки из самолета", – сообщила жена Андрея Аршавина.

Фото: личный архив

Автор: Геннадий Куприянов7 января 2018, 17:55
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