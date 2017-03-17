Проказница Джоли пришла к архиепископу без лифчика

Анджелина Джоли встретилась с архиепископом Кентерберийским по важному вопросу. Однако выбрала для такого мероприятия странный наряд.

Анджелина Джоли не только актриса, режиссер и сценарист. Голливудская красавица известна и своей гуманитарной деятельностью. Так, Анджелина встретилась с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, чтобы обсудить проблемы борьбы с сексуальным насилием в зоне военных конфликтов и кризис беженцев в Южном Судане.

Казалось бы, куда более чем серьезная тема, однако для встречи Анджелина выбрала весьма легкомысленный, по мнению зарубежных СМИ, образ. С первого взгляда этого "легкомыслия" незаметно – актриса пришла на встречу в сером закрытом удлиненном свитере и белой длинной юбке свободного кроя. Завершали образ убранные в хвост волосы.

Однако, когда репортеры присмотрелись, они обнаружили, что Анджелина по какой-то причине не надела нижнего белья. В беседе с архиепископом Кентерберийским активное участие принимали соски Джоли, которые виднелись сквозь ткань. Отметим, что сам священнослужитель проявил завидную выдержку, сделав вид, что не заметил ничего странного в образе сексапильной актрисы (а может, и вправду не увидел).

Зато пользователи Сети немедленно обратили внимание на внешний вид Анджелины. Блогеры неоднозначно отнеслись к отсутствию бюстгальтера у актрисы. "Обсуждают насилие, аж соски колом! Вот это увлеченность делом!", "Ох уж эти соски 😂 если б не они, пролистали б дальше и забыли )))) Джоли шарит 😂👻", "ах проказница Анджелинка! эпатаж твое второе имя)", "да,торчащие соски в резиденции главы Англиканской церкви – шикардос!!", "Хоть бы лифчик одела....дура😒", "На встречу с епископом без нижнего белья? Оригинально! 😄" – прокомментировали поступок Джоли пользователи интернета.