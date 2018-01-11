Обделавшаяся Аршавина заболела после скандала в самолете

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса дала интервью. Она сообщила, что ее ребенок, с которым она попала в скандал в самолете, заболел.

Алиса Аршавина заявила, что в скандале с известной авиакомпанией намерена довести дело до суда. В частности, в отношении бортпроводницы, которую хочет привлечь по статье "Нанесение вреда здоровью". "Моему ребенку, который заболел после того, как нас выставили на двухградусный мороз из самолета. Когда на месте происшествия появились сотрудники правопорядка, они увидели не дебошира, как сами ожидали, а плачущую женщину с ребенком на руках", – цитирует Алису Аршавину RT.

Супруга футболиста объяснила свои мотивы заботой о других матерях, которые могут попасть в аналогичную ситуацию. "Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила с самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать. Меня бы полностью устроило, если бы мне принесли извинения от имени компании и уволили данную сотрудницу", – сообщила жена спортсмена.

Зашла речь и об обвинениях казахстанской модели Ольги Семеновой. Девушка утверждает, будто ей поступали от Алисы Аршавиной угрозы. Однако сама Алиса опровергла эти слова Ольги. "Очередной человек, который хочет прославиться за чужой счет и заработать на этом. Как мне стало известно, она является охотницей за богатыми мужчинами, о чем сама заявляла весьма открыто", – сказала Аршавина.

О видео, на котором футболист и модель запечатлены сидящими за столиком, причем спортсмен обнимает девушку за талию, Алиса высказалась однозначно: "Мы провели экспертизу видеозаписи с оперативными сотрудниками. На ней четко видно, как Семенова просит свою подругу снимать именно видео, не ограничиваясь фотографиями. Аршавин же думал, что с ним в очередной раз хотят сфотографироваться. Если смотреть далее, то видно – именно она держит его за руки. При этом сам Андрей постоянно прячется за ее спину".

При этом Алиса сослалась на слова мужа, который сказал, будто на видео "нет ничего особенного" – дескать, отмечалась победа в Кубке Казахстана. "До Нового года она прислала мне это видео. Спустя некоторое время она вновь написала – утверждала, что он дал ей свой номер телефона, рассказала об ухаживаниях с его стороны. Дала понять, что передаст запись в казахстанские СМИ, если не получит денежное вознаграждение. При этом съемки видео датированы октябрем, но опубликовала она их только сейчас", – сообщила Аршавина.

Напомним, на днях Алису Аршавину вместе с десятимесячной дочерью сняли с борта Москва – Алма-Ата за якобы деструктивное поведение. "Мы вошли в салон, сели на свои места, а когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка, у меня ребенок закапризничал. Я почуяла запах из памперса и решила поменять его. Но подбежала старшая бортпроводница и начала говорить, что очень сильно якобы пахнет, хотя никто из пассажиров не жаловался. А то, что маленький ребенок обделался, стало в итоге причиной нашей высадки из самолета", – рассказала Dni.Ru жена Андрея Аршавина.

