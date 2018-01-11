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Молодая жена Краско о скандале с изменой: Ничего плохого не вижу

Иван Краско и Наталья Шевель. Кадр youtube.com
Наталья Краско прокомментировала информацию о своей измене мужу, прославленному актеру Ивану Краско. Девушка заявила, что ничего плохого в этом не видит.
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В беседе с журналистами Наталья Краско объяснила, что разговоры об измене супругу с неким мужчиной по имени Александр были пиар-ходом, за который она рассчитывала получить крупное вознаграждение. "Ничего плохого в этом я не вижу. Хочешь жить – умей вертеться", – цитирует Наталью Краско Пятый канал.

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27-летняя супруга прославленного актера Ивана Краско высказала убеждение, что для общественности, несмотря ни на что, является "плохим персонажем". "Который хочет его (Ивана Краско. – Прим. ред.) обобрать, напичкать таблетками, усыпить, забрать квартиру, деньги и прочее, прочее. Что я геронтофилка, он – педофил... Что еще я забыла?" – эмоционально высказалась Краско.

Наталья призналась, что их с мужем финансовое положение оставляет желать лучшего. "Да, вот так вот. Я сижу, у меня на метро нет жетона. Я звоню своему арт-директору и говорю: "Слава, у тебя есть на карте 45 рублей?" Мне не уехать. Знаете, мне надоело..." – призналась жена артиста. "Все зарабатывают. Воруют. Поднимают рейтинги", – отметила она.

Сборы на съёмку. ______________________ Moscow 2017 December

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko)

По всей видимости, супруги все же нашли способ заработать. Сам Иван Краско признался, что они с женой приняли участие в передаче, где людей проверяют на детекторе лжи. "Ну это было уже давно, недели две-три назад. Да, мы ездили на передачу, где проверяют на детекторе лжи. Мы были в разных комнатах с Натальей. И тут мне внезапно сообщают: у вашей жены есть любовник. Я ответил: если бы такое случилось и она мне изменила, она перестала бы для меня существовать", – заявил Краско.

Актер отнесся к этой истории как к розыгрышу. При этом он отметил, что не знал о приготовленной для него новости. "Я услышал это впервые на записи передачи. В этом и смысл – проверить мою реакцию и выдержку. Но на самом деле в это не верю. Я верю Наташе, которая говорит, что у нее никого нет. А то, что мой директор якобы ударил этого Александра, я сам не видел. Наверное, он поверил", – цитирует Ивана Краско Woman`s Day.

Автор: Наталья Аряева11 января 2018, 15:39
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