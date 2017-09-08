Краско с молодой женой еле сводят концы с концами
Иван Краско заявил, что с Натальей у них "все отлично". "Несмотря на то что многие пытались разуверить нас в прочности наших отношений, говорили, что невозможен союз с разницей в 60 лет… Эти разговоры только укрепили брак, как ни странно", – похвастался актер. По его словам, основой их брака с Натальей является духовное родство.
Впрочем, уверен Краско, дело еще и в том, что их встречу предопределила судьба. "Надо сказать, что Наташа – Скорпион по знаку Зодиака, а я – Дева-Весы, на водоразделе двух знаков, 23 сентября. Но мы, оказывается, оба – Белые лошади. И это совпадение бывает раз в 60 лет! Мы обомлели, узнав об этом. Так это судьба уже получается. Это нас еще больше объединило", – рассказал Краско. Кроме того, их характеры во многом схожи.
Что касается праздника в честь годовщины свадьбы, то супруги не планируют устраивать пышное торжество. Дело в том, что сейчас у Ивана и Натальи проблемы с финансами. "Может, напросимся к Леве Додину на "Вишневый сад". Сейчас у меня кончается отпуск, и поэтому некоторые безденежье. Пышно отмечать не будем. А вдвоем мы и так радуем друг друга", – цитирует Ивана Краско сайт "Комсомольская правда". Актер заявил, что обещал супруге пять лет. "Два уже проходит. Впереди еще пятилетка. Есть цикл, говорят, такой жизненный цикл", – объяснил артист.
Разница в 60 лет ими совершенно не чувствуется. "Абсолютно одинаковые два дурачка. Она нормальный человек – и ненормальный. И это все соединяется в ней непостижимым образом. В общем, для меня это счастье. Судьба, наверно, справедлива", – резюмировал Иван.
Пока Краско работает, его жена все еще ищет себя. Она пишет стихи, занимается фотографией и живописью. Ивана такое положение дел, по его словам, устраивает.
Место трагедии оцепили правоохранители
По неподтвержденной информации, он погиб во время обстрела
Актриса не хотела, чтобы об отношениях знали дети
Пользователи Сети раскритиковали внешний вид знаменитости