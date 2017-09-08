Краско с молодой женой еле сводят концы с концами

Завтра, 9 сентября, двухлетие со дня свадьбы отметят актер Иван Краско и его жена Наталья. 86-летний артист рассказал в интервью об их семейной жизни.

Иван Краско заявил, что с Натальей у них "все отлично". "Несмотря на то что многие пытались разуверить нас в прочности наших отношений, говорили, что невозможен союз с разницей в 60 лет… Эти разговоры только укрепили брак, как ни странно", – похвастался актер. По его словам, основой их брака с Натальей является духовное родство.

Впрочем, уверен Краско, дело еще и в том, что их встречу предопределила судьба. "Надо сказать, что Наташа – Скорпион по знаку Зодиака, а я – Дева-Весы, на водоразделе двух знаков, 23 сентября. Но мы, оказывается, оба – Белые лошади. И это совпадение бывает раз в 60 лет! Мы обомлели, узнав об этом. Так это судьба уже получается. Это нас еще больше объединило", – рассказал Краско. Кроме того, их характеры во многом схожи.

Что касается праздника в честь годовщины свадьбы, то супруги не планируют устраивать пышное торжество. Дело в том, что сейчас у Ивана и Натальи проблемы с финансами. "Может, напросимся к Леве Додину на "Вишневый сад". Сейчас у меня кончается отпуск, и поэтому некоторые безденежье. Пышно отмечать не будем. А вдвоем мы и так радуем друг друга", – цитирует Ивана Краско сайт "Комсомольская правда". Актер заявил, что обещал супруге пять лет. "Два уже проходит. Впереди еще пятилетка. Есть цикл, говорят, такой жизненный цикл", – объяснил артист.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) Июл 21 2017 в 4:52 PDT

Разница в 60 лет ими совершенно не чувствуется. "Абсолютно одинаковые два дурачка. Она нормальный человек – и ненормальный. И это все соединяется в ней непостижимым образом. В общем, для меня это счастье. Судьба, наверно, справедлива", – резюмировал Иван.

Пока Краско работает, его жена все еще ищет себя. Она пишет стихи, занимается фотографией и живописью. Ивана такое положение дел, по его словам, устраивает.