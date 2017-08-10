Иван Краско рассказал об алкоголизме
Сын Ивана Краско умер в 2006 году на съемках фильма из-за медлительности врачей. Актер страдал от астмы, а когда во время съемок у него случился очередной приступ, несогласованные действия медиков привели к роковой трагедии. Отец до сих пор со слезами на глазах вспоминает сына.
"Так
как Андрюша страдал астмой, то на съемках просил кондиционер. Но почему-то к
его просьбе никто не прислушался.
Когда ему стало плохо, то вызвали скорую. Она ехала почти целую вечность. Сначала его повезли в деревню к фельдшеру, потом в больницу. Долго выясняли, где его медицинский полис. Оказалось, что съемочная группа не делала их. Время было упущено. Врачам не удалось его спасти. И Андрея не стало...", – рассказал лишившийся сына Иван Краско.
Кинематографическая
деятельность Андрея Краско началась с эпизода в фильме Алексея Лебедева "Личное
свидание", где актер сыграл шофера. Затем последовал фильм-катастрофа "Прорыв"
Дмитрия Светозарова.
Когда же в стране наступил непростой период в кинематографе, Андрей работал шофером, трудился на кладбище и даже шил одежду.
Когда ситуация стабилизировалась и Краско вновь вернулся на съемочную площадку, то пристрастился к алкоголю. Случилось это не сразу. Сперва артист аргументировал ежедневное употребление спиртного усталостью после тяжелого трудового дня, а потом это вошло в привычку.
"Помню, когда однажды почувствовал, что Андрей уже начал выпивать, то стал его поддерживать. Ему было важно, чтобы признали его талант. И я тогда ему говорил, что он очень одаренный, способный. И как-то он спросил меня, считаю ли я его действительно талантливым, на что я ответил: да. И он буквально расцвел. Я думал, что он все-таки сойдет с этого пагубного пути... И ругал его, но это было бесполезно. Он говорил, что это у него была такая страсть", – цитирует Ивана Краско сайт Sobesednik.ru.
Актер
ушел буквально на пике своей карьеры. Последней завершенной кинолентой стала
"Вторая жизнь доктора Тырсы" Карена Оганесяна. В этом фильме его герой
оказывается между жизнью и смертью. На том свете он понимает, что в его жизни
все было не так уж и плохо.
Настоящую славу Андрею принесли сериал "Агент национальной безопасности", кинокартины "72 метра", "Диверсант", "9 рота", "Сволочи".
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