Иван Краско рассказал об алкоголизме

10 августа Андрею Краско исполнилось бы 60 лет. Отец артиста поведал о его нелегкой судьбе и халатности врачей, которая привела к роковым последствиям.

Сын Ивана Краско умер в 2006 году на съемках фильма из-за медлительности врачей. Актер страдал от астмы, а когда во время съемок у него случился очередной приступ, несогласованные действия медиков привели к роковой трагедии. Отец до сих пор со слезами на глазах вспоминает сына.

"Так как Андрюша страдал астмой, то на съемках просил кондиционер. Но почему-то к его просьбе никто не прислушался.

Когда ему стало плохо, то вызвали скорую. Она ехала почти целую вечность. Сначала его повезли в деревню к фельдшеру, потом в больницу. Долго выясняли, где его медицинский полис. Оказалось, что съемочная группа не делала их. Время было упущено. Врачам не удалось его спасти. И Андрея не стало...", – рассказал лишившийся сына Иван Краско.

Кинематографическая деятельность Андрея Краско началась с эпизода в фильме Алексея Лебедева "Личное свидание", где актер сыграл шофера. Затем последовал фильм-катастрофа "Прорыв" Дмитрия Светозарова.

Когда же в стране наступил непростой период в кинематографе, Андрей работал шофером, трудился на кладбище и даже шил одежду.

Когда ситуация стабилизировалась и Краско вновь вернулся на съемочную площадку, то пристрастился к алкоголю. Случилось это не сразу. Сперва артист аргументировал ежедневное употребление спиртного усталостью после тяжелого трудового дня, а потом это вошло в привычку.

"Помню, когда однажды почувствовал, что Андрей уже начал выпивать, то стал его поддерживать. Ему было важно, чтобы признали его талант. И я тогда ему говорил, что он очень одаренный, способный. И как-то он спросил меня, считаю ли я его действительно талантливым, на что я ответил: да. И он буквально расцвел. Я думал, что он все-таки сойдет с этого пагубного пути... И ругал его, но это было бесполезно. Он говорил, что это у него была такая страсть", – цитирует Ивана Краско сайт Sobesednik.ru.

Актер ушел буквально на пике своей карьеры. Последней завершенной кинолентой стала "Вторая жизнь доктора Тырсы" Карена Оганесяна. В этом фильме его герой оказывается между жизнью и смертью. На том свете он понимает, что в его жизни все было не так уж и плохо.

Настоящую славу Андрею принесли сериал "Агент национальной безопасности", кинокартины "72 метра", "Диверсант", "9 рота", "Сволочи".