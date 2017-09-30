Ведущая "Дома-2" выставила грудь на всеобщее обозрение

Популярная певица и ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова выложила на своей странице в Instagram провокационную фотографию. Девушка сразу оговорилась, что на снимке она в купальнике, что, в прочем, не помешало злобным критикам обвинить ее в "разврате" и "обнаженке", а поклонникам – насладиться открывшимся видом.

Многие участники и даже некоторые ведущие шоу "Дом-2" вычислили путь, который без особых проблем позволяет приковывать к себе внимание и на какое-то время закрепляться на вершине популярности, поэтому регулярно радуют своих поклонников весьма откровенными фотографиями в самых разных ракурсах. Ольга Орлова, чьи выдающиеся внешние дынные не могут отрицать даже самые въедливые критики, подобной манией не страдала.

На большинстве снимков на своей странице в Instagram ведущая в платьях и костюмах, а подчас кроме ее лица в кадре больше ничего нет. Поэтому фотография, на которой Ольга Орлова выставила свою выдающуюся грудь на всеобщее обозрение, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Сен 29 2017 в 4:47 PDT

"Сразу хочу всех успокоить– купальник на мне!", – сразу оговорилась ведущая под снимком. Впрочем, это не спасло ее от обвинений в позировании обнаженной и разврате со стороны критиков. Немало нашлось и тех, кто также не смог разглядеть верх купального костюма Ольги Орловой, но в отличие от желчных комментаторов, остался этим фактом весьма доволен.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Сен 25 2017 в 2:19 PDT

Удивительно, но некоторые подписчики бывшей солистки "Блестящих" зоне декольте на снимке уделили меньше внимания, чем другим частям. Так, пользователи чуть опустили взгляд и тут же нашли объект для критики – руки певицы. По мнению комментаторов, они "неухоженные" и "выглядят старо". Защитники Ольги Орловой уверены, что за таких комментаторов говорит зависть к молодости и красоте ведущей.