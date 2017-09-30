Ведущая "Дома-2" выставила грудь на всеобщее обозрение
Многие участники и даже некоторые ведущие шоу "Дом-2" вычислили путь, который без особых проблем позволяет приковывать к себе внимание и на какое-то время закрепляться на вершине популярности, поэтому регулярно радуют своих поклонников весьма откровенными фотографиями в самых разных ракурсах. Ольга Орлова, чьи выдающиеся внешние дынные не могут отрицать даже самые въедливые критики, подобной манией не страдала.
На большинстве снимков на своей странице в Instagram ведущая в платьях и костюмах, а подчас кроме ее лица в кадре больше ничего нет. Поэтому фотография, на которой Ольга Орлова выставила свою выдающуюся грудь на всеобщее обозрение, произвела эффект разорвавшейся бомбы.
"Сразу хочу всех успокоить– купальник на мне!", – сразу оговорилась ведущая под снимком. Впрочем, это не спасло ее от обвинений в позировании обнаженной и разврате со стороны критиков. Немало нашлось и тех, кто также не смог разглядеть верх купального костюма Ольги Орловой, но в отличие от желчных комментаторов, остался этим фактом весьма доволен.
Удивительно, но некоторые подписчики бывшей солистки "Блестящих" зоне декольте на снимке уделили меньше внимания, чем другим частям. Так, пользователи чуть опустили взгляд и тут же нашли объект для критики – руки певицы. По мнению комментаторов, они "неухоженные" и "выглядят старо". Защитники Ольги Орловой уверены, что за таких комментаторов говорит зависть к молодости и красоте ведущей.
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