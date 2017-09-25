Беременная звезда "Дома-2" объявила о разводе

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что в ближайшее время подаст на развод. Поводом послужило грубое отношение к ней избранника Дмитрия Дмитренко.

Бывшие участники скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко крупно поругались. По признанию девушки, она боится возвращаться домой. "Я в положении, вы знаете, бессонные ночи дома, ужасный токсикоз. Держусь ради того, чтобы сохранить малыша", – сообщила Рапунцель поклонникам во время выхода в прямой эфир в соцсети Instagram.

Ольга заявила, что супруг Дмитрий якобы запугивал ее и запрещал рассказывать об их реальной семейной жизни. "Он распускает руки, ругается матом. Я мама его ребенка. Я хотела эту семью полноценной… Я любила его, все ему прощала", -пожаловалась Ольга.

Рапунцель рассказала, что на днях заглянула в телефон к мужу и обнаружила его переписку интимного характера с девушками. "Он сидел без работы два месяца. "Мы вместе, у нас все получится", – говорила я. Я открываю телефон, а там переписки с шестью девушками. Я буду подавать на развод, иначе я не смогу выносить ребенка", – заявила звезда "Дома-2".

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Сен 16 2017 в 12:32 PDT

По словам Ольги, Дмитрий рассылал интимные снимки девушкам, а также договаривался с ними о встречах. Однако на все расспросы жены он стал отрицать, что это его снимки. "Я боюсь идти домой. Он меня взял вчера за шею и начал трясти. Сказал: "Придушу сейчас". Позвонила маме, она сказала: "Уходи из дома", – цитирует Рапунцель Starhit. Кстати, мать девушки уже выехала к ней из Владивостока.

А вот свекровь не поддержала Ольгу. Она не стала вмешиваться в конфликт, приняв, по словам звезды "Дома-2", сторону ее мужа. "Я сама виновата, не рассмотрела его. Я никого не слушала… Рукоприкладство – это уже перебор. Ничего, поднимем ребенка, воспитаем. Я очень любила Димку, поэтому малыш желанный", – заключила Ольга Рапунцель.