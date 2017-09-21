Хилькевич плачет из-за несчастной любви

Актриса Анна Хилькевич опубликовала в своем микроблоге трогательный пост. Знаменитость выступила в поддержку влюбленных, которые не могут встретиться.

Анна рассказала о том, что совершенно случайно наткнулась в Instagram на флешмоб под названием "Пусти любовь на фестиваль". Актриса призналась, что он тронул ее до глубины души.

"Это история о том, как девушка Эвелина из города невест Иваново и молодой человек из Бразилии хотят быть вместе, несмотря на все преграды. Они познакомились в летнем экономическом лагере в Польше, но спустя две недели разъехались по своим странам. Но за такой короткий период между ребятами возникли настоящие чувства, и они продолжили свое общение на расстоянии", – поведала звезда. Влюбленные мечтали встретиться снова Всемирный фестиваль молодежи и студентов, но на их пути возникло серьезное препятствие, ставшее для них настоящим несчастьем.

По словам Хилькевич, молодому человеку одобрили заявку, а девушку организаторы почему-то отправили в резерв. "Давайте поможем Эвелине и ее молодому человеку встретиться?! Накидайте комментарии к постам в официальном аккаунте фестиваля @wfys2017 с хэштегом #ПустиЛюбовьНаФестиваль и опубликуйте свое фото с сердечком с тегом #ПустиЛюбовьНаФестиваль. Пусть в мире станет на два счастливых человека больше", – призвала Анна своих подписчиков, снабдив свой пост "плачущим" смайликом.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Сен 21 2017 в 6:25 PDT

Среди фолловеров знаменитости нашлись те, кто усомнились в подлинности истории о любви. "Девушка из моего города, а эту историю первый раз слышу/вижу", "Тупо реклама фестиваля", – пишут скептики. Остальных сам пост, судя по всему, оставил равнодушными, больше их заинтересовала сама Анна. "Как всегда очаровашка", "Красотка", "Хилькевич, какая же ты красивая)", – прокомментировали фото актрисы ее подписчики.