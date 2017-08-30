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Семью Хилькевич преследует злой рок

Анна Хилькевич. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya/
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич рассказала, что в последнее время на ее семью обрушились самые разные несчастья. Мало того, что летний отдых превратился в кошмар из-за проблем со здоровьем дочки, так еще и мошенники сделали Аню мишенью для коллекторов.
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Как говорится, беда не приходит одна. К сожалению, эта поговорка – про семью Хилькевич.

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"В этом году мы ездили в ОАЭ, в Париж, в Таиланд — и везде Ариаша болела. В ОАЭ, например, она получила тепловой удар, хотя мы вообще не были на солн­це, а в Таиланде она отравилась", – жалуется молодая мамочка. От этого артистка впала в настоящую депрессию – у нее опустились руки. Несмотря на то, что Анна, по ее словам, вообще не употребляет спиртного, в такие тяжелые моменты ей хочется "напиться и забыться".

Еще одно несчастье семьи – коллекторы, которые просто замучили Хилькевич. "Меня можно назвать злостной неплательщицей, которой звонят коллекторы каждый день. Это кошмар, который еще не закончился и непонятно, когда закончится", – поведала знаменитость.

Аня рассказала, что на съемках из ее сумки воры вытащили кошелек со всеми документами: паспортом, правами на машину и кредитками. Девушка написала заявление в полицию и улетела на отдых с семьей в Таиланд. Когда вернулась обратно в Москву, сразу получила новый паспорт и забыла об этой истории.

Однако через два месяца ей позвонил бывший директор со словами, что его "изводят очень жесткие коллекторы" чтобы найти Анну, они применили весь арсенал своих приемов с хамством и угрозами. "И тут-то я поняла, что произошло: кредит кто-то взял на мой украденный паспорт. Причем не один, а восемь, в разных банках. И начался мой квест: я получала справки в полиции и разносила их по банкам. Это настоящий кошмар!", - вспоминает актриса. Мошенники взяли по паспорту Хилькевич порядка четырехсот тысяч рублей.

"Еще до сих пор с меня не сняты все обвинения. Один банк по-прежнему пишет письма на почту с просьбой связаться с ними. И так постоянно! Пора уже адвоката нанимать, иначе так и буду в черном списке. Вот вечно со мной какие-то такие случаи происходят!", – сетует Аня.

По словам звезды, когда неприятности с ее семьей стали происходить слишком часто, ей пришлось обратиться за помощью к экстрасенсу. "Все началось с того, что Ариаша стала кашлять, и никто не понимал, что с ней. Потом мы начали находить в доме чужие детские книжки со страшными картинками, а между страницами сухие листья. Мы с мужем часто ссорились в этот период", – говорит Анна.

Медиум сказал, что все это похоже на заговор на расставание. Тогда Анна с мужем уволили уборщицу. По ее словам, эти странности, возможно, были связаны, именно с этой женщиной. "Сходили в церковь, причастились – и все вроде бы наладилось", – призналась знаменитость.

Однако несчастья оставили после себя горький след – Ане с мужем каждую ночь снятся кошмары. "Мне сегодня приснилось, что меня кормят черными сосисками, а до этого – что на моего ребенка кто-то нападает. Мы пригласили священника освятить квартиру. Потом три недели все было хорошо, а сейчас опять началось", – рассказывает Хилькевич.

По ее словам, ночью ей мерещатся "какие-то страшные картинки". "Будто в темноте какие-то фигуры движутся", – уточняет напуганная Анна. Из-за ночных мучений артистка перестала высыпаться. Пришлось снова прибегнуть к помощи экстрасенса. Он посоветовал Хилькевич спать на подушке с гречкой. Но и это не помогло.

При этом звезда "Универа" считает, что вмешательство экстрасенсов в жизнь семьи должно быть минимальным. "О некоторых неприятностях лучше просто не говорить и не думать. Ведь мысли материальны", – цитирует артистку "7 Дней".

Автор: Людмила Фоканова30 августа 2017, 16:41
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Хилькевич и Ургант просят о спасении

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