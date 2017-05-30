Анна Хилькевич потолстела и стала неузнаваема. Поклонники актрисы буквально впали в шок от изменений, которые произошли с их любимицей.

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич по праву считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Анна успевает не только сниматься в кино, но и фотографироваться для рекламы и мужских журналов. Более того, родив дочь, Хилькевич в рекордные сроки вернула себе идеальные пропорции. Актриса выглядела настолько худой, что фанаты слезно умоляли ее хоть немного набрать вес.

Неожиданно Анна вняла просьбам. Артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлена потолстевшей и с такими внушительными щеками, что попросту стала неузнаваема. "Все просили, чтобы я ела побольше😌🙈вот посмотрите и не просите больше меня об этом🙏🏽😂 " – написала Хилькевич.

На записи Анна зажигательно танцует в цветастом халате под быструю музыку. По всей видимости, для съемок Хилькевич сделали специальный грим и надели костюм под одежду, чтобы она достигла нужных размеров. Немного отошедшие от шока подписчики пришли в восторг от перемены во внешности актрисы.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Май 30 2017 в 3:44 PDT

"Ну вот! Нормально выглядишь теперь! А то эта стройная фигура, кости. Тут схватиться хоть есть за что. 😆", "Ахахах 😂😂😂😂 танец ваще агонь 🔥🔥🔥", "Аппетитная Аня 😂🙌🏻", "Ненуващеогоньбаба 🤣🤣", "Axaxa))) милашка 😂", "Ну вот, другое дело! Но и это не предел!😂😂😂", "Вообще не узнать 🙈🙈", "Секси-секси! Давай ещё жару !!!)))", "тебе очень идёт😊😊😊", – прокомментировали видео Анны подписчики.

Ранее Хилькевич ошеломила фанатов фотографией. на которых запечатлена в рваной грязной одежде и с кривыми зубами. "Решила, что нужно украшать свой аккаунт яркими запоминающимися снимками, – пояснила Анна. – Ведь поговаривают, что секси-фото набирают больше лайков и подписчиков. Так что немного животной страсти вам, тем более я знаю, вы любите меня". Анна так сильно изменилась также ради съемок.