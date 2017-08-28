Калашникова после инъекций стала похожа на Лопыреву

Бывшую возлюбленную певца Прохора Шаляпина, модель Анну Калашникову сравнили со знаменитыми светскими львицами. Пользователи Сети уверены, что ее стало почти не отличить и от некоторых звезд "Дома-2".

На своей страничке в Instagram знаменитость опубликовала фото в ярко-красном обтягивающем фигуру платье с глубоким декольте. "Роскошь, страсть, эмоции. А какие три ассоциации вызывает у вас красный?", – спросила Калашникова у поклонников.

Однако ее наряд и внешний вид не произвели ожидаемого впечатления. "Бордель", "Разврат" – был вердикт пользователей. "Здесь и на Боню похожа и на Водонаеву… Белый цвет и вылитая Лопырева. Ой, с этими инъекциями все, как одна", – написала одна из подписчиц.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Авг 28 2017 в 3:32 PDT

При этом комментаторы предположили, что выбором платья Анна прямо кричит о жажде новых отношений: "Красный это КРИК. Полюбите меня скорее, я хочу любви"."Встретишь свою любовь, только за деньгами особо не гонись. Ставь человека на первое место, а не его бабло", - посоветовали Калашниковой.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Авг 25 2017 в 6:57 PDT

Но были и те, кому ее наряд пришелся по вкусу. "Вау, тут вы, Анна, красотка не земная)", "Красавица", "Лучшая", – написали читатели. "Молодчинка. Не бойся никогда преград на своем пути. Если тебя обсуждают, значит ты личность. Если завидуют, просто улыбайся молча. Удачи и успехов тебе, Анют", – поддержали модель фанаты.