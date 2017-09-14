Разведенная Бледанс: Меня никто не поддерживает

Новость о том, что актриса и телеведущая Эвелина Бледанс развелась с мужем Александром Семиным, шокировала ее поклонников. Dni.Ru выяснили, как звезда переживает драму.

Когда распадается семья, это всегда тяжело. Сейчас к Эвелине Бледанс буквально приковано внимание миллионов, однако артистка не избегает общения.

По словам звезды, она самостоятельно справляется с трудностями. Ведь она сильная, гордая и самодостаточная женщина.

"Меня не поддерживают… Я сама себя поддерживаю", – сказала Бледанс Dni.Ru. При этом говорить о расставании с любимым она не стала – видимо, еще слишком тяжело морально. "Вся информация уже была на программе у Малахова", – заявила актриса и, сославшись на занятость, повесила трубку.

Напомним, на передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" знаменитость рассказала о причине своего развода с Александром Семиным. "Саше было трудно бороться с публичностью. К нему постоянно подходили на улице, передавали привет мне, Семену. Мы не поругались, не подрались. У нас хорошие отношения. Просто мы приняли решение, но несмотря на него, папа часто видится с сыном", – объяснила звезда.

В свою очередь Семин согласился с Эвелиной: между ними всегда стояла общественность. "Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему – зритель. Наибольшее удовольствие, максимальную радость Эвелина получала все-таки от работы", – поделился мужчина.

Публикация от @malakhov007 Сен 13 2017 в 1:34 PDT

Ведущий Андрей Малахов предположил, что сердце Семина занято. "Я думаю, что у него есть новая женщина, но он боится тебе ее представить", – полагает ведущий. Также он пожелал Эвелине Бледанс встретить другого мужчину.