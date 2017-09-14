Разведенная Бледанс: Меня никто не поддерживает

Эксклюзив Особое мнение Интервью Маша Распутина сбежала от деспотии мужа Дети Киркорова дебютировали на сцене

Выбор читателей

У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Взбешенная Пугачева выгнала хама Гребенщикова
Градский грубо унизил Малахова
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
Нагиев протащил Бузову на Первый канал
партнеры
Четверг 14 сентября
Лента новостей
15:29
Во Внуково в ДТП с трактором пострадал ребенок
15:28
ЦБ обновил перечень системно значимых банков
15:17
Мэр Львова назвал Порошенко позором Украины
15:01
Друзей из соцсетей признали опасными для здоровья
14:58
Почему женщины теряют интерес к сексу
14:42
В Москве хотят построить развлекательный парк Universal
14:24
Психанувший Учитель сбежал от Поклонской
14:18
У 23-летнего мужчины пропала потенция из-за царапины кошки
14:00
Выбрать эффективную диету помогут фекалии
13:55
Названа главная опасность позднего отцовства
13:45
Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах
13:12
Клоуна-воришку судят за ограбление цирка Запашных
13:12
Разгром парка "Зарядье" стал полной неожиданностью
13:09
США вынашивают коварные планы против Донбасса
13:09
В Москве эвакуируют школы после сообщений о бомбах
13:00
Павел Табаков поразил суровым видом на премии
12:40
Путин до смерти напугал Киев
12:28
Почему оппозиция осталась довольна выборами
12:16
Максакова высказалась о заказчиках убийства Вороненкова
12:12
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
12:05
В Подмосковье найден мертвым известный журналист
11:52
Российского дипломата экстренно вывозят из Нидерландов
11:46
Киев пугает украинцев Белоруссией
11:43
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
11:35
Ученые предсказали новый ледниковый период
11:27
Тимошенко отправила Саакашвили на таран
11:16
Россиян зовут в арабскую сказку
11:07
Россияне в ярости от разгромившего парк "Зарядье" быдла
10:59
Вертолет президента стал причиной нелепой смерти начальника аэропорта
10:31
Украина раскрыла имя заказчика убийства Вороненкова
10:25
Психологи объяснили нападки Поклонской на "Матильду"
10:10
В парке "Зарядье" за два дня уничтожили 10 тысяч растений
09:50
Ведущие популярного шоу развлеклись с секс-роботом (видео)
09:24
Уродливых мужчин признали половыми гигантами
09:17
Знаменитый телеведущий лишился части легкого из-за рака
09:14
На севере Москвы случилось массовое ДТП
09:09
Аллегрова вышла на сцену в халате
09:07
В Москве у безработного угнали иномарку за 4 млн
08:53
Парк "Зарядье" изменил режим работы из-за вандалов
08:43
Тимошенко раскрыла сговор Порошенко с Москвой
08:38
Зачем Путин и Лукашенко решили "подразнить" Запад
08:26
США исподтишка нанесли удар России
07:59
Умерла звезда "Клана Сопрано"
22:06
Меркель открылась с неожиданной стороны (видео)
22:02
Рак будут лечить золотыми звездами
21:58
Светлана Бондарчук стала похожа на Паулину Андрееву
21:51
Жительница столицы нашла клад в собственной квартире
21:43
Москвич изрезал ножом приемного сына
21:16
Боец ММА избил судью после поединка (видео)
20:46
Кто стоит за "минированием" Москвы
20:45
Прохожий нашел пакет с телом младенца
20:42
Бледанс пыталась удержать мужа грудью
20:08
В столичной больнице пациент умер после четырех часов ожидания помощи
19:26
Чем занимались Литвинова и Эрнст в театре
19:14
Ревнивый москвич застрелил любовницу на улице
19:14
Региональные выборы: битва стратегий
19:00
Москвичи в панике после эвакуации
18:46
Новый iPhone обрушил цены на предыдущие
18:16
На Красной площади ищут бомбу
18:15
Волочкова удивила странным танцем (видео)
18:13
Неожиданный эффект голодания
18:01
Уильямс показала рожденную от армянина дочь
17:45
Почему обессиленная Клинтон напала на Путина
17:34
Хакамада рассказала о свадьбе особенной дочери
17:28
5 самых ожидаемых сериалов осени
17:19
Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
17:17
Трио Авишаи Коэна выступит в Москве
17:13
Зачем Соловьев раздувает грызню с Ургантом
17:07
Володин: Мой кандидат – Владимир Путин
16:52
Пугачеву и Галкина вынудили показать детей
16:49
На севере Москвы рухнула монтажная люлька с человеком
16:36
Педофил охмурил мать-героиню ради детей
16:33
Эксперты ожидают от Госдумы принятия "народных" законов
16:27
Юлия Меньшова объяснила закрытие "Наедине со всеми"
16:26
Банковская тайна ушла в прошлое
16:20
Леонтьев ушел в отрыв из-за бурной ночи с Киркоровым
16:17
В Москве угрожают взорвать четыре ТЦ и три вокзала
16:09
Порнозвезда-трансгендер устала от студентов
16:09
Киев признал беспредел Саакашвили пустяком
16:04
Семиклассник умер на уроке физкультуры
15:59
63-летняя Вайкуле восхитила танцем живота
15:58
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Алeшино
15:27
Найден простой способ избавиться от диабета
15:23
Пациентка загорелась во время платной операции
15:11
Вика Боня сделала неожиданное заявление о муже
15:04
Огромный баскетболист решил стать "гимнасткой" (видео)
14:59
Сколько денег нужно россиянам для счастья
14:45
Ургант и Соловьев втянули в скандал Стоянова
14:44
Немецкий журнал ответил за грязную ругань в адрес Путина
14:42
У Мединского сдали нервы из-за травли "Матильды"
14:35
Басков высмеял внука Пугачевой
14:28
Лицо Федоровой сравнили со стопкой блинов
14:25
Стоит ли гоняться за валютой
14:22
Девушка устроила заезд по встречке на трассе М-11 (видео)
14:12
Эрдоган оправдался перед Трампом за сделку с Путиным
14:10
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
14:08
Владельцы кошек рискуют заболеть раком мозга
13:58
Маньяк-лизун надругался над спавшей в своем доме москвичкой
13:53
Под Москвой водитель Jaguar погиб в аварии с лосем
13:46
Юлия Высоцкая проводит ночи с близким другом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа
Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию
Ургант и Соловьев втянули в скандал Стоянова
Шоу-бизнес

Разведенная Бледанс: Меня никто не поддерживает

Эвелина Бледанс. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Новость о том, что актриса и телеведущая Эвелина Бледанс развелась с мужем Александром Семиным, шокировала ее поклонников. Dni.Ru выяснили, как звезда переживает драму.

Продолжение: Дом Киркорова снесли ради элитной новостройки
прочитано 2568 раз

Когда распадается семья, это всегда тяжело. Сейчас к Эвелине Бледанс буквально приковано внимание миллионов, однако артистка не избегает общения.

ПО ТЕМЕ

Бледанс пыталась удержать мужа грудью

Расставшаяся с мужем Бледанс сделала заявление

Муж отказался говорить о разводе с Бледанс

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

По словам звезды, она самостоятельно справляется с трудностями. Ведь она сильная, гордая и самодостаточная женщина.

"Меня не поддерживают… Я сама себя поддерживаю", – сказала Бледанс Dni.Ru. При этом говорить о расставании с любимым она не стала – видимо, еще слишком тяжело морально. "Вся информация уже была на программе у Малахова", – заявила актриса и, сославшись на занятость, повесила трубку.

Напомним, на передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" знаменитость рассказала о причине своего развода с Александром Семиным. "Саше было трудно бороться с публичностью. К нему постоянно подходили на улице, передавали привет мне, Семену. Мы не поругались, не подрались. У нас хорошие отношения. Просто мы приняли решение, но несмотря на него, папа часто видится с сыном", – объяснила звезда.

В свою очередь Семин согласился с Эвелиной: между ними всегда стояла общественность. "Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему – зритель. Наибольшее удовольствие, максимальную радость Эвелина получала все-таки от работы", – поделился мужчина.

Публикация от @malakhov007

Ведущий Андрей Малахов предположил, что сердце Семина занято. "Я думаю, что у него есть новая женщина, но он боится тебе ее представить", – полагает ведущий. Также он пожелал Эвелине Бледанс встретить другого мужчину.

Автор: Людмила Фоканова14 сентября 2017, 14:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эвелина Бледанс пришла на премию "Ника" в игривом наряде

567

комментарии

Политика

Тимошенко раскрыла сговор Порошенко с Москвой
Зачем Путин и Лукашенко решили "подразнить" Запад
США исподтишка нанесли удар России
Госдума повысит политический статус молодежи

Шоу-бизнес

Умерла певица из группы "Банд'Эрос"
Разведенная Бледанс: Меня никто не поддерживает
Сати Казанова отменила пышную свадьбу
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске

Проишествия

"ИГ" нашло новый способ насолить России
Клоуна-воришку судят за ограбление цирка Запашных
Россияне в ярости от разгромившего парк "Зарядье" быдла
Вертолет президента стал причиной нелепой смерти начальника аэропорта

Lifestyle

Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Общество

Знаменитый телеведущий лишился части легкого из-за рака

Журналист рассказал о борьбе с онкологией
Шоу-бизнес

Вера Брежнева готовится снова стать мамой

Певица сделала неожиданное признание
Шоу-бизнес

Сати Казанова отменила пышную свадьбу

Выпускница "Фабрики звезд" находится в поисках подвенечного платья
Общество

Психанувший Учитель сбежал от Поклонской

Депутат рассказала о встрече с режиссером

Гороскоп

После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой

Фоторепортажи

Павел Табаков поразил суровым видом на премии
Аллегрова вышла на сцену в халате
Чем занимались Литвинова и Эрнст в театре
Модель стала директором Белого дома

Спорт

Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах
Боец ММА избил судью после поединка (видео)
Уильямс показала рожденную от армянина дочь
Предатель Родченков внезапно отказался "стучать" на Россию

Регионы

Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru