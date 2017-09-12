Муж отказался говорить о разводе с Бледанс

Dni.Ru попытались выяснить, действительно ли актриса и певица Эвелина Бледанс рассталась с супругом, продюсером Александром Семиным. Однако мужчина дал понять, что не намерен разговаривать с журналистами о личной жизни.

"Извините, я не могу говорить, перезвоните мне послезавтра", – ответила Эвелина. Можно предположить: артистка не хочет общаться с журналистами потому, что передача "Андрей Малахов. Прямой эфир" еще не вышла на экраны. Известно, что состоялись съемки ток-шоу, в эфир оно выйдет 13 сентября.

Александр Семин и вовсе отказался комментировать новость о расставании со знаменитой супругой. Услышав, что звонят из издания, он открестился от всяких разговоров о личной жизни. "Ой, все, не надо!.." - прервал он общение.

Отметим, фотографии со съемочного процесса появились в социальной сети Instagram. Известно, что в студии в качестве гостей отметились артисты Данко, Наталья Гулькина, актриса Жанна Эппле.

Напомним, ранее СМИ писали: на передаче Андрея Малахова телеведущая призналась, что рассталась с мужем еще год назад, но продолжала создавать видимость идеальной семьи. Кроме того, говорилось, что Александр Семин сильно похудел и нашел новую любовь.

Публикация от Данко (@danko_star) Сен 11 2017 в 12:13 PDT

Несмотря на то, что когда-то Бледанс и Семин подписали брачный контракт, сейчас, по признанию актрисы, они с бывшим мужем улаживают возникшие противоречия по поводу совместно нажитого имущества.