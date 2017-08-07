51-летняя Наталья Штурм разговаривает со своей новой грудью

Певица гордится сделанным бюстом. И при каждом удобном случае вываливает его на всеобщее обозрение.

Исполнительницу хита "Школьный роман" Наталью Штурм сегодня часто причисляют к "сбитым летчикам". Мол, ее эстрадная карьера закончилась в 90-х. Сама же певица считает, что "в сознании своем и зрителей ты звезда навечно".

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Впрочем, сегодня предпочитает удивлять не песнями, а эротическими фотоснимками, которые щедро публикует на своей странице в социальных сетях. Не менее скандальными кажутся и интервью, которые она раздает. "Моей "детской мечтой" была грудь третьего размера. У меня была "двоечка", которую к тому же высосали малыши. Арсений больше любил левую грудь, а Лена – правую. Мне повезло с формой бюста – мой "бутончик" как был, так и остался. Не обвис, просто погрустнел – его требовалось только подвеселить. И мой хирург справился с этим на отлично!", – улыбается Штурм.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Авг 2 2017 в 2:27 PDT

При этом утаивать факт хирургической перекройки тела Наталья не желает. "Скрывать все это не вижу смысла. А зачем держать людей за идиотов? Не было груди, и вдруг выросла! Это не мой стиль, я честная, в разумных пределах. Более того, всем, кто родил, советую сделать грудь как можно раньше. Это такое счастье – не сутулиться, не комплексовать, подкладывая носки в бюстгальтер, а ходить с гордо поднятым бюстом".

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 26 2017 в 6:02 PDT

"Я обожаю свою грудь, разговариваю с ней, глажу ее, возбуждаюсь от нее! Мне кажется, что весь мир должен радоваться вместе со мной. Я и дальше буду публиковать подобные фото в Инстаграме. Это искусство, которое меня радует", цитирует Штурм woman.ru

