Газманов читает о себе много грязи

Известный российский певец Олег Газманов выступает с гастролями в Донецке. Там его не видели с начала войны.

Артист уверен, что сегодня грани между искусством и политикой не существует – она стерта. По его словам, мы живем в таком мире, "где события проходят сквозь тебя".

"Это не я занимаюсь политикой… А если песни переживают десятилетия, то они вообще становятся сакральными, как гимны. Поэтому хочешь или не хочешь, политика есть снаружи и внутри тебя", – цитирует певца сайт "Комсомольская правда".

Газманов прокомментировал то, что попал на украинский сайт "Миротворец", известный своими "черными списками" вместе с сыном. "Для меня это вообще ничего не значит. Я иногда читаю в сетях очень много грязи. То там мне запрещают, то там. Я вообще не обращаю на это внимание. Я знаю, что мои песни, например, на Украине запрещают петь. Но их всё равно будут петь и поют", – говорит артист.

Олег Михайлович считает, что границы между Россией и Донбассом, куда он прибыл с гастролями, искусственные, политические. "Настрой у меня такой, чтобы поддержать людей. Тем более что мои песни знают и любят, так бы я сюда не приехал. Я не везу сюда политику. Музыка громче пушек", - заявил Газманов.

По словам певца, его давно приглашали в Донецк. "Я отказывался и отказываюсь от кассовых концертов… Я здесь выступаю в праздничный день… В самые критические моменты музыка всегда помогала… Для меня быть здесь – это большая честь. Особенно в такое время", – признался артист.