Клара Новикова назвала Ирину Мирошниченко дворняжкой

Ирина Мирошниченко отметила 75-летие в театре Надежды Бабкиной. Актриса вспомнила о годах, проведенных Школе-студии МХАТ и о том, почему ее назвали легкомысленной.

Ирина до сих пор помнит об инциденте, который произошел с ней на выпускном. У меня спросили: "Ира, что ты хочешь играть? О каких ролях мечтаешь? Я, мгновенно сообразив, сказала, что мечтаю о мюзиклах. Это сегодня во МХАТе идут мюзиклы, а молодые артисты даже получают первые места в программе "Голос". А тогда меня посчитали легкомысленной и сказали, чтобы я прекратила безобразничать", – цитирует Мирошниченко Sobesednik.ru.

Артистка признается, что мечтала об этом 25 лет, а помог ей в достижении цели Лев Лещенко. Именно он первым предложил Ирине спеть, а она не отказалась и до сих пор поет.

В числе присутствующих в театре Надежды Бабкиной в тот вечер оказалась Клара Новикова, которая довольно неоднозначно сравнила актрису с уличной собакой.

"Я боюсь показаться брюзжащей теткой. Сегодня театральные институты выпускают столько артистов, которые много что умеют. Но в них нет харизмы. А в ней она есть! Ирина – красивая, харизматичная, талантливая, органичная… как дворняжка на улице", – сделала двусмысленный комплимент юмористка.

Накануне дня рождения актрисы "Первый канал" представил документальный фильм, посвященный Ирине Мирошниченко "Я знаю, что такое любовь. Примечательно, что сам фильм Ирина не смотрела. "Сразу после показа мне оборвали телефон журналисты, спрашивали, что я об этом думаю. А я ничего не думаю. Я не смотрела", – поделилась с представителями СМИ артистка.