Мирошниченко рассказала о жизни в бедности и тесноте

Сегодня, 24 июля, отмечает юбилей прославленная актриса Ирина Мирошниченко. В честь круглой даты артистка дала откровенное интервью.

Накануне юбилея "Первый канал" представил документальный фильм, посвященный Ирине Мирошниченко "Я знаю, что такое любовь". актриса откровенно рассказала о личной и творческой жизни, о том. что ради карьеры пожертвовала семейным счастьем (чего, как она сейчас признается, нельзя было делать). При этом сам фильм Ирина не смотрела.

"Я обычно всегда ухожу от разговоров о личной жизни. И тут – фильм с таким названием. Сразу после показа мне оборвали телефон журналисты, спрашивали, что я об этом думаю. А я ничего не думаю. Я не смотрела", – сообщила Мирошниченко.

Будущая актриса жила в маленькой девятиметровой комнатке в коммуналке, в бедности и тесноте. Но мама умудрилась найти возможность для того, чтобы поставить дома фортепиано, и для репетитора по французскому для дочери. "Нам нечего было есть, мама жарила драники из очисток картошки на машинном масле. Но я гляжу фотографии и сама удивляюсь. Я причесанная, на руках – кукла, а мама – с маникюром на руках и в модном пиджаке, который сама перелицевала из пальто", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

Впервые Мирошниченко вышла замуж за драматурга Михаила Шатрова. Однако спустя 12 лет супруги развелись – Ирина ушла к литовскому режиссеру Витаутасу Жалакявичусу. Однако их совместная жизнь прервалась уже через несколько месяцев. В новом документальном фильме о себе актриса призналась, что и не ушла бы, будь Шатров настойчивей, если бы захотел сохранить брак. "Это моя жизнь и жизнь людей, которые на небесах. Это не предмет обсуждения", – отрезала актриса.

При этом Ирина заявила. что сейчас она счастлива. Мирошниченко известна, ее любят, она снимается в кино. Однако актриса не скрывает, что этот успех дается ей титаническим трудом. "Вы не представляете, как это тяжело – оставаться вечно нужной и востребованной". – призналась Ирина Мирошниченко.