Цекало публично покаялся перед женой

Известный шоумен Александр Цекало публично попросил прощения у своей супруги Виктории. Это произошло на премьерном показе фильма "Гоголь. Начало", в котором он выступил продюсером.

Александр Цекало прилюдно признался, почему регулярно в течение трех лет задерживался на работе. При этом он покаялся перед женой за такое поведение.

Актер и продюсер объяснил задержки съемками фильма. Оказалось, проект, в котором загадочные убийства девушек в селе Диканька расследуют молодой Гоголь и суперсыщик Гуро, готовился в течение трех лет и отнял у всей съемочной группы много сил.

Премьера фильма режиссера Егора Баранова собрала 3000 гостей. Звезды подъезжали к кинотеатру на старинных каретах, а через красную дорожку был перекинут настоящий плетень, сообщает "7 Дней".

"Гоголь" состоит из четырех частей. Первый фильм стартует в прокате 31 августа, а каждая новая "серия" будет появляться на экранах с интервалом в месяц.

Отметим, произведения Гоголя экранизировались более 60 раз. Среди самых известных – фильм Георгия Корпачева "Вий" 1967 года и "Вий" Олега Степченко образца 2014-го, драма Алексея Баталова "Шинель", "Ночь перед Рождеством" в постановке Александра Роу, "Дело о "Мертвых душах" Павла Лунгина.

Жизнь самого Гоголя тоже не раз изображалась на экране – тут и картина Натальи Бондарчук "Гоголь. Ближайший", и документальный фильм Леонида Парфенова "Птица – Гоголь", снятый к 200-летию писателя.