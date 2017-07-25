Жена Цекало после третьих родов показала фигуру

Супруга Александра Цекало Виктория Галушка, недавно родившая третьего ребенка, похвасталась стройной фигурой. Эффектная блондинка отдыхает на курорте вместе с сестрой, бывшей солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой.

Артистке не привыкать сниматься в купальнике и откровенных нарядах, а вот Виктория нечасто радует пользователей Сети подобными фото. Подписчики Брежневой, обнародовавшей фото, отметили, что они с сестрой очень похожи.

"Вера, такое впечатление, что в этом году школу закончили! Прекрасно выглядите!", "Милашки", "Как похожи, как будто близнецы , ваай класноо", "Верочка, вы так похожи)♥) Прям блезняжки)♥) Красавицы♥♥♥", – восторгаются комментаторы.

Не пожалели лестных слов для блондинок и акулы пера. Некоторые светские хроникеры отметили, что Виктории, рискнувшей сняться в купальнике после третьих родов, удивительно быстро удалось вернуть стройность. Кого-то восхитили ее женственные изгибы.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июл 25 2017 в 8:59 PDT

К слову, счастливый отец Цекало так до сих пор и не прокомментировал радостное событие в своей семье. Остается верить на слово журналистам, узнавшим о беременности Виктории от источников из ее близкого окружения.

Напомним, Цекало познакомился с будущей супругой в Киеве. Тогда Виктория трудилась помощницей стилиста. Младшая сестра экс-солистки "ВИА Гры" Веры Брежневой в отличие от знаменитой родственницы публичным человеком никогда не была. Причем девушка до последнего скрывала свой роман от звездной сестры.

Счастливые выходные в любви с семьёй - бесценно. ❤ #близкиелюди #счастье #любовь Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июл 23 2017 в 1:42 PDT

Если информация о прибавлении в семействе Александра и Виктории правдива, то для продюсера это уже четвертый ребенок. У Цекало подрастает дочь Ева от предыдущего брака с певицей Лолитой Милявской.