Жена Цекало после третьих родов показала фигуру
Артистке не привыкать сниматься в купальнике и откровенных нарядах, а вот Виктория нечасто радует пользователей Сети подобными фото. Подписчики Брежневой, обнародовавшей фото, отметили, что они с сестрой очень похожи.
"Вера, такое впечатление, что в этом году школу закончили! Прекрасно выглядите!", "Милашки", "Как похожи, как будто близнецы , ваай класноо", "Верочка, вы так похожи)♥) Прям блезняжки)♥) Красавицы♥♥♥", – восторгаются комментаторы.
Не пожалели лестных слов для блондинок и акулы пера. Некоторые светские хроникеры отметили, что Виктории, рискнувшей сняться в купальнике после третьих родов, удивительно быстро удалось вернуть стройность. Кого-то восхитили ее женственные изгибы.
К слову, счастливый отец Цекало так до сих пор и не прокомментировал радостное событие в своей семье. Остается верить на слово журналистам, узнавшим о беременности Виктории от источников из ее близкого окружения.
Напомним, Цекало познакомился с будущей супругой в Киеве. Тогда Виктория трудилась помощницей стилиста. Младшая сестра экс-солистки "ВИА Гры" Веры Брежневой в отличие от знаменитой родственницы публичным человеком никогда не была. Причем девушка до последнего скрывала свой роман от звездной сестры.
Если информация о прибавлении в семействе Александра и Виктории правдива, то для продюсера это уже четвертый ребенок. У Цекало подрастает дочь Ева от предыдущего брака с певицей Лолитой Милявской.
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