В СМИ появилась информация, что у Александра Цекало родился четвертый ребенок. Поводом для слухов послужила свежая фотография его супруги Виктории Галушки.

Сестра Виктории Галушки, певица Вера Брежнева опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, на которой позирует вместе с родственницами. "Ждала целый год 😍 время с семьей 💛💜💚💙 бесценно", – подписала снимок счастливая Вера.

Подписчики обратили внимание на великолепную фигуру сестры Брежневой Виктории Галушки и пришли к выводу, что якобы беременная Вика подарила супругу, шоумену и продюсеру Александру Цекало, третьего ребенка.

"Наконец-то дождалась...!!👍😘", "какие красоточки все!!!! Браво, девочки!!!", "Красивая семья,а мама у Вас красатуля💐", "Виктория стройняшка не хуже Веры. родила, что ли?", "Все как на подбор все стройные красивые ...счастья вам❤", "Поздравляем Вику с рождением малыша!!!" – написали некоторые подписчики.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июн 13 2017 в 12:50 PDT

Отметим, что пока ни сама Виктория ни Александр никак не прокомментировали информацию о прибавлении в семействе. Новость о том, что в семье Цекало и Галушки грядет пополнение, появилась в ноябре прошлого года.

Ушлые журналисты узнали о беременности Виктории благодаря близкому окружению. "Саша и Вика всегда мечтали о большой семье, чтобы детский смех заполнял их подмосковный дом. Старшая дочка пары Саша учится в школе, а младшему сыну Мише всего четыре года, но он уже и считает, и читает. Малыши давно просили у родителей братика или сестренку. И вот неожиданно их мечта сбудется", – рассказал друг семьи по имени Игорь в интервью.

Напомним, Цекало познакомился с будущей супругой в Киеве. Тогда Виктория трудилась помощницей стилиста. Младшая сестра экс-солистки "ВИА Гры" Веры Брежневой в отличие от знаменитой родственницы публичным человеком никогда не была. Причем девушка до последнего скрывала свой роман от звездной сестры.

Если информация о прибавлении в семействе Александра и Виктории правдива, то для продюсера это уже четвертый ребенок. У Цекало также подрастает дочь Ева от брака с Лолитой Милявской.