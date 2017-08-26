Известная российская ведущая в 40 лет родила первенца
О радостном событии в семье Анастасии Чернобровиной сообщил ее коллега Владислав Завьялов во время эфира утренней программы. "Всем доброе утро. Главная новость этого утра – Настя вернулась. И не одна. Здесь мы подходим к главному событию в жизни Насти, и у этого события есть имя", – сказал зрителям Завьялов.
Чернобровина ответила, что малыша зовут Артемий. "Поздравляем! Мы со зрителями так долго ждали… Девять месяцев!" – пошутил Владислав.
Артемий стал первым ребенком 40-летней Чернобровиной. Телеведущая скрывала свое положение и всегда крайне неохотно рассказывала о личной жизни. Новость о появлении у Анастасии малыша очень удивила поклонников, но они пожелали ведущей всего наилучшего.
В официальном Instagram "России-1" также появился пост, посвященный радостному событию в семье Чернобровиной. "Анастасия, поздравляю!🎉🎊 Вы стали еще красивее! Расцвели как роза!🌹 Я так ждала вашего возвращения. Вы единственная моя любимая телеведущая. Я вас обожаю. Поздравляю еще раз.🎉🎇🎊 Здоровья вам и вашему малышу", – написала одна из поклонниц.
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