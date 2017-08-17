Надя Ручка родила первенца

У певицы появился дивный малыш. Имя сыну она пока не придумала.

Солистка группы "Блестящие" первые стала мамой! В московском Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова она родила мальчика. Компанию артистке составила ее подруга Светлана Ермолова. "В ожидании чуда. Не знаю, за что Бог дает мне таких крутых друзей, но я абсолютно счастливый человек… Счастливый до слез!" – сообщила Надя в на своей странице в социальной сети.

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За неделю до родов Надя встретилась с врачом и заключила контракт. "Это то место, где каждая жизнь на вес золота. Тут занимаются не понтами, а делом!" – поделилась тогда Ручка.

"Незадолго до того как я узнала, что стану мамой, увидела, что у нас во дворе построили торговый детский центр, где всегда куча колясок и детей я тогда подумала: "Это все неспроста", – цитирует Ручку 7 days.ru – На самом деле, я думаю всему свое время. Спустя год после того, как мы начали жить, в ноябре Денис сделал мне предложение, и мы затеяли грандиозный ремонт в квартире. Думаю, все мы, женщины подсознательно чувствуем, когда готовы к материнству, тем более, когда встречаем настоящую любовь, человека с которым готова прожить всю жизнь".

Накануне радостного события Dni.Ru поздравляли артистку с грядущим прибавлением в семействе: "Надежда, в интернете только и разговоров, что о вашей беременности..." Певица была немногословна: "Мне не очень нравится, что мою частную жизнь все обсуждают. Это ведь мой ребенок. Да, я беременна, но пока не знаю, мальчика ждать или девочку, пусть будет сюрприз".