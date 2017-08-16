Сергей Лазарев отказался от друзей ради сына

Три года назад Сергей Лазарев стал отцом и два года скрывал своего ребенка. Однако теперь артист рассказал, что побудило его хранить молчание, и как изменилась жизнь после появления сына Никиты.

Лазарев признался, что умышленно умолчал о столь значимом событии в своей жизни. Артист пожелал спокойного детства для своего первенца. Также Сергей верит в эмоциональные посылы и боится, что чужое счастье может вызвать зависть у окружающих.

"Когда только родился Никита, мне, конечно же, хотелось поделиться новостью с друзьями, кричать об этом. Радоваться открыто, ведь я впервые стал отцом. Но, к сожалению, не мог себе этого позволить. Потому что понимал: найдутся люди, которые выплеснут много негатива, и это каким-то образом отразится на моем сыне", – цитирует музыканта Wday.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Авг 12 2017 в 2:26 PDT

"Хочется защитить своего ребенка. Поэтому я принял решение не рассказывать о нем. Понимаю, что есть невероятный интерес, и так или иначе когда-то я покажу сына. Все-таки ребенок становится старше", – поделился планами певец.



"Я много раз слышал, что, когда рождаются дети, ты перестаешь существовать, все начинает вертеться вокруг ребенка. Но это невозможно понять, пока ты сам не стал родителем. Когда родился сын, жизнь действительно стала полностью подчинена тому, чего он хочет, что ему нужно. И это такое счастье!", – рассказал Сергей.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Авг 15 2017 в 7:10 PDT

"Три года назад, когда друзья и коллеги зазывали на мероприятия, вечеринки, приходилось просто отказывать, и я не мог им сказать, почему. Все время придумывал какие-то отговорки. Некоторые обижались, что я не приеду на какой-то ужин, а я понимал, что нужно срочно бежать домой, потому что дома меня ждет сын. Самое интересное, это просто смотреть, как каждый день этот маленький человечек делает новые достижения", – заключил Лазарев.