Певица Надя Ручка вышла замуж перед родами

Незадолго до рождения первенца певица Надя Ручка тихо расписалась со своим избранником Денисом. Артистка решила на время отложить громкое торжество.

В откровенном интервью Надя Ручка призналась, что перед родами официально оформила отношения с возлюбленным по имени Денис. "Предложение Денис мне сделал за месяц до того, как мы узнали, что ждем малыша. Предложение сделал без кричащей романтики – без вертолетов и кораблей. Он знает, что я не люблю показуху. Точно так же не хочу, чтобы муж под окнами роддома выкладывал из воздушных шариков сообщения или приезжал на машине с надписью "Спасибо за ребенка!". Это не романтично, а банально. Я, кстати, сразу дала согласие", – рассказала популярная исполнительница.

Ручка выразила мнение, что ребенок должен быть рожден в законном браке, поэтому расписалась с избранником незадолго до родов. "Нам назначили дату в конце июля, но администратор, узнав мой срок, перенесла на одиннадцатое число. Все произошло в прекрасном историческом месте – Дворцовом павильоне в Коломенском. Присутствовали только самые близкие друзья, с которыми мы потом просто прошлись по парку и немного посидели в кафе", – цитирует Надю Ручку "Караван историй".

Впрочем, от громкого торжества новоиспеченные супруги не отказались. Они намерены устроить большой праздник позже, на побережье. Пока же Надя и Денис наслаждаются родительством. Напомним, 18 августа певица впервые стала матерью. В московском Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова она родила сына. "Сегодня на свет появился наш малыш – наш Лёвушка🦁. Передать чувства материнства, того, что переполняет душу, невозможно", – сообщила Надя Ручка на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.