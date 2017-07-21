Беременная Надя Ручка изменилась до неузнаваемости

Надя Ручка, которая совсем скоро впервые станет мамой, снялась для журнала. Однако на обложке популярная певица предстала в таком виде, что не все преданные фанаты ее узнали.

Еще в конце июня Надя Ручка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии, на которых запечатлена снимающейся для журнала. Однако лишь сейчас певица показала результат съемки. Надя выложила снимок обложки. На ней артистка представлена в длинном платье персикового цвета с глубоким декольте.

"Как же приятно одной из первых узнать, над чем так скрупулезно трудилась редакторская команда).. Уже буквально на днях у вас будет возможность перевернуть его заманчивые страницы🤓📮📚... " – подписала публикацию Надя, которая явно осталась довольна результатом своей работы.

Поклонникам обложка с Ручкой тоже пришлась по вкусу. "Ты чудесно выглядишь! Желаю тебе, чтобы роды прошли отлично!😘😘😘", "Я очень очень за вас рада 😇💑👶🏻 берегите себя и ваше сокровище 👪🐣🌺💓", "Надя, поздравляю🌹так приятно тебя видеть в положении 🌺🍒 ", "Надюша, очень Рада за тебя! Поздравляю 🤗😇😇😇😘💕", "Красавица нежная 😍😍😍💖💖💖😘😘😘" – рассыпались в комплиментах подписчики.

Публикация от Nadia Ruchka (@nadiaruchka) Июл 20 2017 в 3:39 PDT

Однако некоторые фанаты не узнали Надю. "то ли ракурс... то ли фотошоп.... но прям не узнала( но все равно красотка!!!!! Наденька, здоровья вам и вашему малышу!!!" – написала фанатка Ручке. Другие пользователи Сети предположили, что беременность могла повлиять на внешность популярной певицы. Ну и без работы фоторедакторов якобы не обошлось.

Публикация от Nadia Ruchka (@nadiaruchka) Июн 22 2017 в 4:53 PDT

Напомним, информация о том, что певица Надя Ручка впервые станет матерью, появилась весной. Вскоре артистка подтвердила сообщения СМИ о своем интересном положении. "Я долгое время скрывала то обстоятельство, что готовлюсь стать мамой. Но теперь у меня уже нормальный срок, так что поздравления принимаю. Я не знаю пока, кто будет – мальчик или девочка. Не определилась поэтому и с именем. Знаю лишь точно, что буду скрывать его от прессы и прочих любопытных", – заявила Ручка. Певица намерена рожать в России.

В 2016 году Надя Ручка начала встречаться с Денисом Боярко, сотрудником нефтяной компании. При этом ранее в интервью певица уверяла, что не планирует выходить замуж: "Предложения были, и немало. Но я не чувствовала, что это тот самый момент или тот самый человек, а может, не верила в эти отношения. Ведь мы, женщины, живем интуицией. Да я никогда и не стремилась к браку. Мне даже казалось, что это тюрьма, где тебя посадят на цепь и заставят варить борщ. Такие у меня были представления".