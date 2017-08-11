Дана Борисова возвращается на телевидение
"Я возвращаюсь в сентябре в Москву. У меня три телевизионных программы, в которых я буду принимать участие. И я уверена, что люди увидят меня счастливую, довольную, полную надежд, веры, целей. Основная моя цель – увидеть дочку первого сентября. Я иду к этой цели. Вторая – вернуться на телевидение. Мне помогает активно Никита. И я буду работать. Я буду показывать на своем примере, что даже в 41 год можно исправиться. Мы также планируем открыть Центр восстановления психологического здоровья в Таиланде. Да что говорить, жизнь только начинается", – поделилась оптимистичным настроением с фолловерами Дана.
Подписчики поддержали звезду в комментариях: "Дана, пожалуйста, вырвись из этой беды. Покажи всем, что это возможно. Для многих это важно. Счастья тебе и здоровья", "Даночка, молодец! Как ты стала хорошо выглядеть. Какой ясный взгляд. Очень рада за тебя", "Дана, ты придешь к своей цели", – порадовались за ведущую фанаты.
Напомним, на протяжении нескольких месяцев Дана находится на лечении в одной из клиник Таиланда. Девушка - одна из немногих, кто открыто заговорил о проблемах с наркотиками. Борисова регулярно записывает видоеообращения и делится результатами реабилитации. "Я очень изменилась, мои дорогие. У меня свет изнутри и лицо прямо светится. Верить стала не для галочки, не для отчета", – рассказала не так давно телезвезда.
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