C кем Жукова изменяла Абрамовичу

Мир миллиардов и любовных интриг. Обыватели следят за ним как за мыльной оперой или сказкой.

Вокруг развода олигарха Романа Абрамовича и светской львицы Даши Жуковой ходит множество сплетен. Все обсуждают миллиарды, которые красавица получит в качестве отступных. Спорят и о причинах решения пары, которая приковывала к себе внимание десять лет.

Среди основных версий фигурирует измена. Говорят, Жукову много раз заставали в обществе мужчин. Например, ее подозревали в романе с бывшим бойфрендом Хайди Клум, нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. В одной из газет были опубликованы их совместные снимки.

В этом году Даше приписывали роман с Леонардо Ди Каприо, а также с Джошуа Кушнером, братом зятя президента США Дональда Трампа. Теперь поговаривают, что она общается с журналистом Дереком Бласбергом. "После того как Даша Жукова попалась с мужиком, было ясно, что дальше отношений не будет", – отметила блогер Лена Миро.

Не без греха, судя по всему, и Абрамович. "Роман всегда любил погулять. Даша устала закрывать глаза", – цитирует знакомого семьи газета "Собеседник". Вообще же информация о том, что у пары не все гладко, появились несколько лет назад. Тогда олигарха заметили в обществе примы Мариинского театра Дианы Вишневой.

Писали, что девушка с отменной растяжкой пленила Романа Аркадьевича. Бизнесмен сошелся с ней на закрытом ужине, посвященном первому Международному фестивалю современной хореографии. На мероприятие он явился без Дарьи Жуковой.

Осведомленные источники сообщили, что новой пассией миллиардера стала светская львица Надежда Оболенцева, которая принимает его ухаживания. Совсем недавно она развелась с предпринимателем Айратом Исхаковым.