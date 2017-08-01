Жена научила Олега Газманова одеваться щегольски

66-летний артист поменял образ в угоду любимой. Хотя сам он красоте предпочитает удобство.

Олег Газманов приехал на фестиваль "Жара" в Баку с женой Мариной и дочерью Марианной. Поклонников порадовала эта прекрасная стильная семья. И удивил вид Олега Газманова – он стал теперь носить солидные пиджаки.

Корреспондент Dni.Ru поспешил к главному "есаулу" страны за комментариями. Откуда, мол, такие разительные перемены в образе. "Жена хочет, чтобы я всегда одевался модно и стильно, а я за то, чтобы мне было комфортно и удобно, вот и пытаемся находить компромисс, – рассказал Олег Газманов. – Когда собирались в Баку, чемоданы Марина комплектовала. Теперь мне приходится все эти наряды носить. Жена просто уверяет, что у меня такой возраст и статус, что пора ходить в пиджаках. Сам бы, конечно, раза в три меньше взял одежды в город, где под сорок жары днем".

Что же касается сценических костюмов, то тут Олег Газманов хотя и старается иногда советоваться с женой, но все-таки полагается на свой вкус, поскольку на концертах исполняет много сложных акробатических элементов. "Хотя, признаться, если я себя комфортно чувствую, то зрителям все равно, в чем я одет, – улыбается певец. – Главное – излучать энергию. А если у меня будут узкие брюки и пиджак, то это точно не получится".

"Олег Михайлович, ну а в других – бытовых – вопросах за кем у вас в семье остается последнее слово?", – поинтересовались мы у музыканта. "Только за мной, я главный!", – улыбнулся артист.