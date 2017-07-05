Звезды "Дома-2" разбились на курорте

Звезды "Дома-2" Ирина Михайловна Донцова и Марина Африкантова расшиблись до крови на курорте. Женщины отправились полетать с парашютом на Сейшелах, о чем вскоре пожалели.

Донцова и Африкантова решили заняться экстримом на острове любви. Участницы рейтингового телешоу захотели полетать над живописным пляжем, но во время взлета очень сильно травмировались.

Видео, на котором запечатлено страшное падение звезд телестройки, в Instagram выложила Ирина Михайловна. В момент разбега женщина споткнулась и всем весом своего тела завалилась на хрупкую Марину, в то время как страховщик в ужасе отскочил от пострадавших и беспомощно взирал, как они после жесткого взлета полетели враскорячку над водой.

Донцова призналась, что они с Африкантовой сильно пострадали. "Когда мы взлетели, Марина вообще оказалась вверх ногами!" – с ужасом вспоминает участница телестройки любви. Теперь тела женщин покрыты синяками и ссадинами. И еще уязвлено самолюбие. А ведь дамы всего-то хотели развеяться и прекрасно провести время на курорте.

enter; width:100%;"> Публикация от Ирина Михайловна Донцова (@donzova) Июл 4 2017 в 2:57 PDT

"Думали, прокатимся с ветерком! Мы с Маришкой приготовились на прогулку в горы, а у нас такой экстрим... Как мы еще выжили? 🤕 – недоумевает напуганная Ирина Михайловна. – Народ я никогда не понимала людей, желающих прокатиться на этих аттракционах ! Кто катался на такой развлекухе без травм?"

Подписчики Донцовой принялись выражать сочувствие и сокрушаться. "Ужас. Лица целы?", "Бедная Маринка", "Да неприятная ситуация", "Маринка-то хоть жива?", "УЖАС,БЕДНЯЖКИ...ПОЛЕТАЛИ!!!!!", "Ирину Михайловну как бабахнуло об землю и поволочило😫😱я представляю, какие там садины😒", "Господи.... Бедняжки, ноги наверно....", "Чуть Маришку не раздавила..." – переживают комментаторы.

Публикация от Ирина Михайловна Донцова (@donzova) Июл 2 2017 в 12:08 PDT

Донцова сообщила, что ноги у обеих сбиты в кровь. "Конечно, получилось случайно! Мы сами с Маришей не рассчитывали такой поворот ! Присмотритесь, когда мы уже оторвались от земли, как взлетела Марина, я ее успела перевернуть ! Она вообще висела вверх ногами ! Это было просто ужастик!" – посетовала Ирина Михайловна.

Темнокожий мужчина, следивший за аттракционом, был в шоке. "Парень, который нас страховал на берегу испугался и был готов закопаться в песок только не лететь с нами! Не рискуйте! – посоветовала отпускникам звезда "Дома-2". – Я сама против таких экстримом ! Взлет был жесткий и приземление не проще!"

Публикация от Ирина Михайловна Донцова (@donzova) Июн 6 2017 в 1:23 PDT

Отметим, что некоторые пользователи Сети поругали Донцову за то, что не слушала внимательно инструктаж, не бежала во время взлета, как требуется, а просто безвольно упала на песок, подвергнув опасности жизнь Африкантовой. Другие успокоили женщину: "ИРИНА, НИЧЕГО ,ДО СВАДЬБЫ ЗАЖИВЕТ!!!!!".