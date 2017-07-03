Молодая жена об уходе от Ивана Краско

Молодая жена актера Ивана Краско Наталья дала откровенное интервью. Она призналась, что борется за брак из последних сил, и если еще и муж будет ее критиковать, соберет вещи и уйдет.

В СМИ активно обсуждают семейный конфликт, который раздирает семью Ивана Краско. Его молодая супруга Наталья не может найти общий язык с его бывшей невесткой Маргаритой Звонарей, с которой они делят жилплощадь. Интересно, что сам Иван в разбирательства двух женщин не вмешивается.

"Конечно, с одной стороны, где-то было сначала обидно. Но я ему заявила: "Если еще ты мне начнешь говорить, что я ничего не делаю, тогда я соберу вещи и уйду". Зачем тогда мне бороться за брак, когда тебя вся Россия покрывает "добрыми словами", так еще и в доме начинается такое? Когда я выходила замуж, то у меня были свои мысли, планы, мечты, но жизнь вносит свои коррективы… Когда эти коррективы абсолютно не совпадают ни с чем, тогда думаешь: зачем я все это делаю, зачем стараюсь, чтобы у нас был крепкий брак, когда половина яблока начинает гнить? Естественно, я сказала: "Если ты начнешь гнить, то мне придется тебя отрезать!" Но ничего, живем дальше, ремонт делаем", – цитирует Наталью Starhit.

enter; width:100%;"> Публикация от Natalia Krasko (@natalia_krasko) Май 23 2017 в 10:43 PDT

Краско заявила, что Звонарева уже 19 лет не делала в квартире ремонта, и этот "бардак" ее утомляет. "У нас дома полно книг, мы, пылесборники, подарки, пакеты, алкозавод, который Иван устроил… Да, Иван Иванович увлекается настойками и собирает красивые бутылки. Все это начинает скапливаться, захламлять весь дом, а еще мы завели кошечку Клементину, которая из миски еду лапой достает, поваляет ее по дому и потом ест. Я прихожу, вижу весь этот бардак и убираю его!" – объяснила Краско.

В итоге, терпение Натальи лопнуло и она решилась на ремонт, который будет делать своими руками вместе с другом. "Я не буду клеить новые обои, только распишу стены, просто вывезу весь хлам и обновлю паркет. Еще сделаю барную стойку, куда поставлю весь этот алкозавод, чтобы он был не на полу. Это будет некая творческая арт-студия, чилаут зона, куда можно будет позвать друзей", – мечтает Наталья.

При этом молодая жена Краско ни на что не претендует. Она заявила: "Мне ничего не надо. Зачем? Не хочу, чтобы потом ко мне пришли и начались бы какие-то проблемы! Пусть меня никто не трогает, хочу заниматься своим делом, искусством, другими проектами. Когда его не станет, то у меня ничего не останется, я буду снимать жилье, как делают все. Мне есть, куда пойти: многие друзья и подруги готовы меня приютить".

