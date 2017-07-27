Григорьева-Апполонова пристыдили после смерти жены

Скандально известный блогер Лена Миро накинулась на молодого мужа, а ныне вдовца Андрея Григорьева-Апполонова, полного тезки участника группы "Иванушки International". Она обвинила мужчину в желании заработать побольше лайков на смерти жены.

Полный возмущения пост Лена Миро оставила на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". Лена рассказала о том, что встречалась с покойной сестрой "иванушки" Юлией во время съемок одного из ток-шоу. "Несколько дней назад умерла сестра рыжего "Иванушки". Я как-то участвовала вместе с Юлей в одном ток-шоу. Мне мало кто нравился из звездных или не очень протирателей штанов на диванах у Малахова и иже с ним. Большинство из этих "экспертов!" откровенно неумны и откровенно хотят в ящик. Естественности в них – ноль. Одни понты. Юля Григорьева-Апполонова мне понравилась: ничего из себя не строила, смешно шутила, не пыталась специально завоевать чьи-либо симпатии, и тем самым завоевала мои", – призналась Миро, которая в принципе редко кому симпатизирует.

Когда Лена узнала о смерти Юлии, то очень расстроилась. Однако, по ее признанию, больше всего в смерти сестры артиста блогера поразила реакция молодого мужа Григорьевой-Апполоновой. Она привела пост мужчины, который тот оставил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера возвращаясь с другом из спортзала идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришёл домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия", – сообщил вдовец.

Миро придралась к его фразе: "Узнал об этом вчера возвращаясь с другом из спортзала идя по Новому Арбату". "Серьезно?! У тебя умирает жена, а ты бежишь в Инстаграм и пилишь об этом постик, не забыв упомянуть тренировочки и поставить хештэги? А хештэги – это, я так понимаю, чтобы лайков побольше собрать?" – задала риторический вопрос Миро.

Публикация от Appolonov jr ������ (@andreyallright) Июл 23 2017 в 10:57 PDT

Далее Лена напомнила, что Юлии был 51 год, и пару лет назад она вышла замуж за "какого-то парня, взявшего при регистрации брака ее громкую фамилию". Блогер умудрилась найти комментарий Андрея о свадебном платье жены, которое та выбрала для самого главного дня. "Это свадебная коллекция Ermanno Scervino из тончайшего шелка, сделанного по каким-то космическим инновационным технологиям за 2 800 евро. Да и в Сочи +33 днем.. Синтетика с фатой, к чему, наверное, привыкли некоторые, в нашем климате и кругу неуместны", – привела цитату супруга Юлии Лена, сделав акцент на словах "в нашем кругу".

Публикация от Appolonov jr ������ (@andreyallright) Июн 9 2017 в 9:20 PDT

"Нда... В свое время Юля произвела на меня впечатление человека, который вообще не про круг. Она была, повторю, абсолютно без понтов, чего, увы, нельзя сказать о муже, собирающем щедрый урожай лайков на ее смерть в Инстаграме.. Мерзко", – заключила Лена Миро.