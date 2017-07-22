В группе "Иванушки" новая потеря

Родная сестра солиста группы "Иванушки" Андрея Григорьева-Аполлонова Юлия скоропостижно скончалась. Новая потеря участников коллектива шокировала всех знакомых.

Одним из первых о смерти 52-летней Юлии Григорьевой-Аполлоновой сообщил ее муж Андрей. Они, по всей видимости, были очень близки – после свадьбы молодой человек взял фамилию супруги.

"Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию", – написал на своей странице в Instagram Андрей Григорьев-Аполлонов-младший. Судя по его словам, Юлия умерла в квартире в Сочи. Сам молодой человек в этот момент находился в Москве.

Публикация от Appolonov jr ������ (@andreyallright) Июл 21 2017 в 10:40 PDT

"Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена", – рассказал муж Юлии Григорьевой-Аполлоновой. Поделилась своей печалью и певица Сати Казанова. "С трудом верю, что Юли уже нет... Соболезную всем друзьям, близким... Покойся с миром 🙏❤️😪 #rip", – написала она на своей странице.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Июл 22 2017 в 12:09 PDT

Свое сообщение она сопроводила фотографией со свадьбы Юлии. Среди гостей праздника на снимке виден и бывший солист группы "Иванушки" Олег Яковлев, чья внезапная кончина потрясла всех поклонников в конце июня. "Больно внутри,что такие жизнерадостные и полные добротой люди уходят внезапно...😪😪😪 R.I.P.", – рассказал знакомый Юлии Омар Байрамов.

Публикация от Байрамов Омар! (@omarbayramov) Июл 21 2017 в 11:14 PDT

Сообщение о скоропостижной кончине Юлии Григорьевой-Аполлоновой появилось и на фан-странице группы "Иванушки". "Многие поклонницы группы знают сестру Андрея,она была ребятам и поклонницам второй мамой.Лично я ,всегда глядя на Юлю, хотела такую подругу-легкую,веселую,добрую,даже издалека чувствуется свет и тепло...Слишком рано и неожиданно...", – призналась одна из поклонниц.