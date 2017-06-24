Ужасающие кадры лечения особенной дочери Данко

Певец Данко, младшая дочь которого страдает тяжелой формой ДЦП, рассказал о новом методе лечения. Малышке делают иглоукалывание. Процедуру артист снял на видео и показал в Instagram.

Всю поездку до центра китайской медицины и саму процедуру Данко и его жена Наталья транслировали в соцсети. "Мы едем на иглоукалывание. Укалывать вот этого малыша. Это не больно, это чуть-чуть комарик укусит и улетит", – рассказывала Наталия по пути к врачу.

При этом женщина нежно держала дочь Агату в рюкзаке, прикрепленному к ней. Данко во всем помогал супруге: он надевал на ноги бахилы, успокаивал взволнованную малышку. Во время процедуры девочка, окруженная заботой родителей, держалась очень спокойно. Сразу после иглоукалывания малышка уснула.

"Это лучшее в мире средство на сегодняшний день. Это мы вам говорим как люди, изучившие за три года тысячу врачей. Между прочим, иголки втыкаются до самого мозга", – цитирует "СтарХит" Данко.

По словам Натальи, после нескольких процедур видны положительные изменения. Агата начала улыбаться. В свою очередь врач пообещал сделать все, чтобы у малышки запустилось нормальное для ее возраста развитие.

enter; width:100%;"> Публикация от Данко (@danko_star) Июн 22 2017 в 8:34 PDT

Поклонников певца потрясло мужество девочки, которая ни разу не заплакала. "Агата – красавица и умница!! 😍😍😍 А сколько у неё сил и терпения! 😘😘😘 У вас все будет хорошо!!! Счастья вашей семье, а Агате скорейшего выздоровления!!! Вы прекрасные родители!!!Агата – красавица и умница!! 😍😍😍 А сколько у нее сил и терпения! 😘😘😘 У вас всё будет хорошо!!! Счастья вашей семье, а Агате скорейшего выздоровления!!! Вы прекрасные родители", – написал один из подписчиков Данко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Напомним, что три года назад у Александра Фадеева, выступающего под псевдонимом Данко, родилась вторая дочь. Врачи сразу диагностировали ДЦП и сообщили, что девочка не сможет жить полноценной жизнью. "За Агатой нужен постоянный уход, она не может ходить, говорить, у нее отсутствует сосательный рефлекс. Ни меня, ни Наташу, ни Соню (старшая дочь артиста. – Прим. ред.) не узнает – Агата с рождения слепа. Она – как цветок в горшке. Живое тело, но без души, без эмоций", – горестно рассказывал певец. Однако любящие родители не опустили руки.