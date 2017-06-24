Ужасающие кадры лечения особенной дочери Данко
Всю поездку до центра китайской медицины и саму процедуру Данко и его жена Наталья транслировали в соцсети. "Мы едем на иглоукалывание. Укалывать вот этого малыша. Это не больно, это чуть-чуть комарик укусит и улетит", – рассказывала Наталия по пути к врачу.
При этом женщина нежно держала дочь Агату в рюкзаке, прикрепленному к ней. Данко во всем помогал супруге: он надевал на ноги бахилы, успокаивал взволнованную малышку. Во время процедуры девочка, окруженная заботой родителей, держалась очень спокойно. Сразу после иглоукалывания малышка уснула.
"Это лучшее в мире средство на сегодняшний день. Это мы вам говорим как люди, изучившие за три года тысячу врачей. Между прочим, иголки втыкаются до самого мозга", – цитирует "СтарХит" Данко.
По словам Натальи, после нескольких процедур видны положительные изменения. Агата начала улыбаться. В свою очередь врач пообещал сделать все, чтобы у малышки запустилось нормальное для ее возраста развитие.
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