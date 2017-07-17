Маликова: Я очень многое упустила

Представительница звездного семейства Маликовых Инна дала откровенное интервью, Артистка объяснила, почему одна, и призналась, что упустила очень многое в жизни.

Недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Инна Маликова призналась, что у нее нет любимого мужчины. Однако артистка считает этот факт свободой, а не одиночеством. "Мне кажется, что если на данный момент вы свободны, то это неспроста. Значит, вам нужно получить какие-то уроки, сделать выводы. Не тратьте ваше время на думы о том, что вы одиноки – время-то идет. Жизнь не стоит на месте – нужно уметь быть счастливой здесь и сейчас. Тот, кто обретает свободу, обретает ее в первую очередь над собой, своими эмоциями, переживаниями, и это в какой-то степени облегчает жизнь", – философски отметила Маликова.

При этом артистка уверена, что со своей свободой нужно смириться. "А если ты не хочешь этого делать, значит, ты останешься несчастным, несогласным с Богом. А я все-таки верующий человек – я согласна с Богом. Вообще в православной вере смирение и терпение – это основа всего. И унывать нельзя ни в коем случае, потому что уныние – это грех. Остается только быть счастливой", – заключила артистка.

Маликова старательно работает над собой. "Не позволяю себе впадать в уныние, тяжелые депрессии, сама себя вытаскиваю из любой негативной ситуации, потому что понимаю, что у меня просто нет на это времени. А время – это самое ценное, что у нас есть. Я и так очень многое упустила, и мне жалко сегодня тратить свою жизнь на уныние и переживания по поводу того, что кто-то скажет: "Ой, Маликова одинока и никак не выйдет замуж", – цитирует Инну Woman.ru.

Публикация от Инна Маликова (@innamalikova) Июл 12 2017 в 11:27 PDT

Певица с оптимизмом смотрит на жизнь. По ее словам, все члены ее семьи такие. "Вообще семья для меня – это очень важно. Вот опять же, у меня есть знакомые девушки, у которых замечательные мужья, но кто-то из них остался достаточно рано без родителей. А в моей жизни есть родители, брат, прекрасный сын. Может, Боженька думает, что мне достаточно этой семьи, и наличие мужа, именно которого я хочу (а другого мне не надо), будет для меня уже много", – выразила предположение артистка.

Маликова создает впечатление гармоничного человека, однако она призналась. что находится в постоянном ее поиске. "Вот вроде только-только почувствовала удовлетворение, тепло, как бац – что-то произошло, я начинаю себя ругать, потом опять встаю на путь исправления. За все нужно платить – и вот я потружусь, займусь собой, своим внутренним спокойствием, обрету гармонию, и, окрылившись, "накосячу" опять. Жизнь – она такая. Даже святые отцы – очень мудрые старцы – писали, что невозможно достигнуть совершенства в духовной жизни. Человека ждут постоянные взлеты и падения. Главное, упав, подняться и идти дальше", – убеждена певица.