Николай Расторгуев: Я решил держаться до конца

Певец хочет просто пережить все это. И уходить на покой не собирается.

Бессменный солист группы "Любэ" Николай Расторгуев 21 февраля отметит 60-летие. И официально станет пенсионером. Но это простая формальность – певец считает, что только начинает по-настоящему жить. "Моя мама – ей 87 лет – говорит, что старость наступает после 80 лет, после 60 же идет самая настоящая жизнь, а до того – только подготовка к ней, – уверил корреспондента Dni.Ru Расторгуев. – А такого понятия, как "пенсия", в нашей профессии не существует, я решил держаться до конца. Что же касается предстоящего юбилея, то его празднуют мои друзья и родные, а мне самому просто хочется все это пережить и приступить к привычной для себя гастрольной деятельности".

С середины 90-х, как уверяет Расторгуев, его коллектив выступает только "вживую", хотя до этого чаще звучала плюсовая фонограмма. "Я начал выходить на сцену в 1978-м, успел поработать в ВИА "Лейся, песня", "Рондо", "Здравствуй, песня", тогда понятия фонограммы не существовало, – признался артист. – А потом, когда начали выступать с "Любэ", то на гастролях вместо аппаратуры нам подсовывали какие-то дрова, вот и приходилось ставить запись. При такой работе гитарист был нам не нужен, но я все равно настоял, чтобы его взяли (им стал Сергей Перегуда. – Прим. ред.), поскольку знал, что он понадобится нам рано или поздно. Когда "Любэ" только начиналась как группа, многие нас считали бандюками, хотя ничего подобного в реальности и близко не было – все являлись профессиональными музыкантами".

Через два года – 14 января 2019-го группе Расторгуева исполнится 30 лет. "Страшный возраст, – улыбается музыкант, – столько редкая группа живет. Мне хочется в этот день выйти на сцену и спеть "Батьку Махно" – песню, с которой и началась наша история".