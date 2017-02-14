Николай Расторгуев: Я решил держаться до конца

Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана Новая боль Ольги Бузовой Горе в семье Тома Круза Пугачева тайно проникла к Тарасовой Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
партнеры
Вторник 14 февраля
Лента новостей
18:01
Брата Ким Чен Ына убили отравленным платком
17:57
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс
17:55
Депардье отсудил у Лазаревой полмиллиона рублей
17:49
Nokia перевыпустит легендарную "неубиваемую" модель
17:46
Мнение: Volvo XC90 – викинги наступают
17:21
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным
17:21
Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы
17:08
Названа средняя цена квадратного метра столичной "первички"
17:05
Мультфильм "Маша и Медведь" восхитил Миллу Йовович
17:03
Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч
17:00
Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии
16:39
Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы
16:35
Почему людей разрушает страсть
16:28
Хулиганский вечер Лады Дэнс
16:27
Тимошенко внезапно вновь стала "мамой"
16:13
Как США охраняют своего президента
16:03
Как защитить свои права в суде
15:51
Шиномонтаж в Петербурге ограбили с вилкой и арбалетом
15:47
Любимов применит в Рязани калужский опыт
15:44
В России назвали самые качественные смартфоны
15:42
Сбежавшую на Украину Максакову выгнали из Гнесинки
15:41
"Ясновидящий" журналист предсказал аварию в прямом эфире (видео)
15:40
Вороненкова и Максакову окрестили предателями России
15:17
Две женщины убили брата Ким Чен Ына
15:12
Япония отдаст Курилы под военные базы США
15:11
Лучшие фильмы на День святого Валентина
14:58
Ученые запретили людям много работать
14:33
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
14:30
Очевидцы рассказали о расстреле инкассаторов в Москве
14:27
Вороненков оправдался за побег с Максаковой на Украину
14:16
На юго-западе Москвы произошло ограбление со стрельбой
14:08
Отельный бизнес изменился навсегда
14:06
В Москве электричка сбила мужчину
14:01
Песков прояснил личный вопрос Путина
13:39
Известная актриса выйдет замуж за знаменитого узника
13:30
В Австрии поймали двойника Адольфа Гитлера
13:08
Трамп перекрыл кислород радикалу Ляшко
13:07
Труп пенсионерки шесть лет пролежал в квартире в Москве
13:02
Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой
12:56
ОНФ избавляет Россию от второй беды
12:49
Опухоль Хворостовского вылечат с помощью вируса бешенства
12:34
В Москве объявлено штормовое предупреждение
12:34
Чичерина и Охлобыстин сходят с ума по Донбассу
12:20
Помолодевшая Валерия сводила семью в кино
12:16
При стрельбе по инкассаторам в Москве под огонь попал ребенок
12:01
НАТО натравило 60 кораблей на "Адмирала Кузнецова"
12:01
В Архангельске буйный подросток избил соседей поварешкой
11:45
Европа приструнила "воришку" Порошенко
11:44
Названы причины поломки самолета Путина
11:32
Отцом ребенка Седоковой назвали Сергея Лазарева
11:26
Белорусский журналист показал реальную жизнь Пакистана
11:22
На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки
11:18
Подробности убийства бородатой Кончиты
11:15
Дочь Миллы Йовович разрыдалась из-за смерти отца
11:10
Переодетые в дворников грабители напали на инкассаторов в Москве
10:59
Россияне восстали против Дня святого Валентина
10:49
В Подмосковье мужчина выдавал убийство отца за самоубийство
10:42
Виктор Раков уезжает в Сибирь
10:36
Российский лайнер подал сигнал бедствия в небе над Москвой
10:22
В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу (видео)
10:21
Любовь и страдания Анны Герман
10:06
Похождения балерины из "Ленинграда" взбудоражили Петербург
10:04
Игорь Матвиенко: Это ужас и кошмар
10:03
В России рекордно снизится ставка по ипотеке
09:53
В работе московского метро в час пик произошел сбой
09:43
В Петербурге пьяные собутыльники с арбалетом ограбили бизнесмена
09:34
Горе в семье актера Тома Круза
09:26
В Москве неизвестный до смерти забил пенсионерку
09:20
Хорошавина этапировали на Сахалин
09:11
Помощник Трампа сбежал после скандала
09:10
Новая боль Ольги Бузовой
08:59
В столичных аэропортах отменили более 20 рейсов
08:54
В Москве угнали уборочную машину за 6 миллионов
08:36
Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову
08:35
Япония заразилась истерией от Украины
08:30
Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана
08:20
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
08:10
Болтуны сорвали Рогозину секретную поездку
08:01
На МКАД сгорел почтовый грузовик (видео)
22:03
Трамп проверяет все плотины США после катастрофы
21:51
Меркель тайком обиделась на Нетаньяху
21:46
Установлена личность погибшего соседа Орнеллы Мути
21:28
Премия за фото с убитым послом Карловым взбесила россиян
21:23
Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
21:10
Как алчный Киев надул с "Евровидением" весь мир
20:43
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы
20:28
Правила макияжа для соблазнения мужчин
20:20
Володин прокомментировал идею о законе о защите президента
20:19
Спасение москвички на путях в метро попало на видео
20:16
В Москве из окна дома Орнеллы Мути выпал человек
20:07
В Коми юные российские спортсмены попали в ДТП
20:01
Самбурская подала заявку на "Евровидение"
19:53
Губерниев оправдался за скандал с чехами
19:18
Прямой эфир с места разрушения крупнейшей плотины в США
19:15
Кушанашвили озвучил причину разрыва Бони с миллионером
19:14
Знаменитости в интересном положении
19:13
Татьяна Тарасова: Я выбыла с дистанции навсегда
19:02
Водитель снес людей на остановке в Москве
18:54
Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой
18:50
"ЕР" разберется с завышенными тарифами на общедомовые нужды

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оправдался за скандал с чехами
Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
Правила макияжа для соблазнения мужчин
Февральские каникулы: куда отправиться на 4 дня
VIP-охотник на архаров разбился в вертолете на Алтае
Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке
Шоу-бизнес

Николай Расторгуев: Я решил держаться до конца

Николай Расторгуев. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Pantsikov
Певец хочет просто пережить все это. И уходить на покой не собирается.
прочитано 4078 раз

Бессменный солист группы "Любэ" Николай Расторгуев 21 февраля отметит 60-летие. И официально станет пенсионером. Но это простая формальность – певец считает, что только начинает по-настоящему жить. "Моя мама – ей 87 лет – говорит, что старость наступает после 80 лет, после 60 же идет самая настоящая жизнь, а до того – только подготовка к ней, – уверил корреспондента Dni.Ru Расторгуев. – А такого понятия, как "пенсия", в нашей профессии не существует, я решил держаться до конца. Что же касается предстоящего юбилея, то его празднуют мои друзья и родные, а мне самому просто хочется все это пережить и приступить к привычной для себя гастрольной деятельности".

ПО ТЕМЕ

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

Расторгуева пытались зарезать три раза

Игорь Матвиенко: Это ужас и кошмар

С середины 90-х, как уверяет Расторгуев, его коллектив выступает только "вживую", хотя до этого чаще звучала плюсовая фонограмма. "Я начал выходить на сцену в 1978-м, успел поработать в ВИА "Лейся, песня", "Рондо", "Здравствуй, песня", тогда понятия фонограммы не существовало, – признался артист. – А потом, когда начали выступать с "Любэ", то на гастролях вместо аппаратуры нам подсовывали какие-то дрова, вот и приходилось ставить запись. При такой работе гитарист был нам не нужен, но я все равно настоял, чтобы его взяли (им стал Сергей Перегуда. – Прим. ред.), поскольку знал, что он понадобится нам рано или поздно. Когда "Любэ" только начиналась как группа, многие нас считали бандюками, хотя ничего подобного в реальности и близко не было – все являлись профессиональными музыкантами".

Через два года – 14 января 2019-го группе Расторгуева исполнится 30 лет. "Страшный возраст, – улыбается музыкант, – столько редкая группа живет. Мне хочется в этот день выйти на сцену и спеть "Батьку Махно" – песню, с которой и началась наша история". 

Автор: Феликс Грозданов14 февраля 2017, 16:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды раздали микрофоны на "Радиомании"

567

комментарии

Политика

Как США охраняют своего президента
Вороненкова и Максакову окрестили предателями России
Тимошенко внезапно вновь стала "мамой"
Япония отдаст Курилы под военные базы США

Шоу-бизнес

Николай Расторгуев: Я решил держаться до конца
Григорий Лепс: Люди выросли из моих штанов
Молодой муж оценил лицо Лолиты после пластики
Больная раком певица госпитализирована в тяжелом состоянии

Проишествия

Турецкий бизнесмен убил из ружья русскую жену и детей
Очевидцы рассказали о расстреле инкассаторов в Москве
Две женщины убили брата Ким Чен Ына
Спасение москвички на путях в метро попало на видео

Lifestyle

Депардье отсудил у Лазаревой полмиллиона рублей
Мультфильм "Маша и Медведь" восхитил Миллу Йовович
Лучшие фильмы на День святого Валентина
Отельный бизнес изменился навсегда
Шоу-бизнес

Подробности убийства бородатой Кончиты

СМИ сообщили печальную новость для фанатов триумфатора "Евровидения"
Шоу-бизнес

Отцом ребенка Седоковой назвали Сергея Лазарева

Об этом сказала популярная актриса Екатерина Варнава
Общество

Сбежавшую на Украину Максакову выгнали из Гнесинки

Учеников певицы распределили между другими педагогами
Lifestyle

Депардье отсудил у Лазаревой полмиллиона рублей

Актер выиграл судебный иск у российской предпринимательницы

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери

Фоторепортажи

Хулиганский вечер Лады Дэнс
Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой
Помолодевшая Валерия сводила семью в кино
Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову

Спорт

Фуркада выгнали из сборной
В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу (видео)
Шипулин заговорил о завершении карьеры
Анфиса Резцова сравнила сборную России с борделем

Регионы

Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой
В Подмосковье вспыхнула электричка (видео)
В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
В Сергиевом Посаде затопило больницу (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru