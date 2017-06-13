Звезда "Дома-2" поставила крест на своем браке

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Алиана Устиненко решила наконец высказаться относительно своих отношений с Александром Гобозовым. Девушка заявила, что они расстались, однако она не запрещает ему видеться с их сыном Робертом.

Алиана Устиненко (в замужестве Гобозова) решила расставить все точки над i после того, как многочисленные подписчики буквально атаковали ее расспросами о личной жизни, в частности, о браке с Александром Гобозовым. "Я не хотела писать это тут, но нет больше смысла скрывать,тем более когда каждый день атакуют одними и теми же вопросами, хочу закрыть эту тему раз и навсегда", – написала Алиана на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Устиненко опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с сыном Робертом. "С Александром Гобозовым мы уже давно не вместе,мы разошлись по обоюдному согласию. Мы поняли,что мы совершенно разные люди, с разным восприятием жизни, целями, ценностями и тд. У каждого из нас своя дорога,своя жизнь и свое будущее. Мы нормально общаемся,все вопросы между собой решили 👍" – рассказала Устиненко.

При этом Алиана убедила заинтересованную общественность в том, что Александр регулярно видится с сыном. "Роберт не обделен ничьим вниманием,у него есть и мама и папа, с папой также проводит время.Саша как был так и останется отцом для нашего ребенка. Ему желаю не потерять себя в этой жизни и стать счастливым", – написала звезда "Дома-2".

В заключение Устиненко заявила, что больше не будет отвечать на вопросы о своей личной жизни. "Хотелось бы, чтобы не было размусоливания этой темы. Ни на один вопрос связанный с этой темой, я отвечать больше не буду. Просто решила честным поделится этим с теми, кто меня всегда поддерживает, знает и любит", – завершила свое повествование Алиана Устиненко.

Напомним, страстный роман Алианы и Александра развивался на глазах у огромной аудитории реалити-шоу на протяжении нескольких месяцев. Затем он закончился браком. Однако отношения Гобозовых испортились, и они оформили развод. Вскоре Алиана дала Александру второй шанс – Устиненко и Гобозов снова начали жить вместе. Но разногласия снова нарушили идиллию.