Звезду "Дома-2" застыдили за пухлый "кардашьян"

Одну из самых ярких звезд "Дома-2" Алиану Гобозову (Устиненко) затравили в Сети за откровенное фото. Сногсшибательная брюнетка продемонстрировала свой пухлый "кардашьян", но молодую мать тут же застыдили за этот поступок.

Алиана улетела на отдых в Грецию. Там девушка носит обтягивающие футболки и короткие шорты, демонстрируя потрясающую фигуру. Перед походом на пляж красотка нарядилась в бикини.

Гобозовой очень понравилось то, что она увидела в зеркале, поэтому она тут же сделала селфи и опубликовала пикантное фото в Instagram. Экс-участница "Дома-2" налюбоваться не может на свою пятую точку и считает, что она у нее даже лучше, чем у многих сексапильных див.

"Ну чем не кардашьян то? 😂😂😂 – скромно поинтересовалась у подписчиков Гобозова в ожидании комплиментов. – Шутка! 😜 Вообще не понимаю моду девчонок стараться быть похожими на это семейство 😄".

Затем молодая мать, у которой подрастает сын Роб, отметила, что у нее нет привычки публично оголяться. Это, мол, разовая акция, любоваться надо впрок. "Я обычно такие фото не выкладываю 😬 но тут просто не удержалась 🙈 Простите если кого-то это смутило 😭 Сладких снов 😈 Любите себя такими, какие вы есть 🙌🏽 И тогда вас тоже будут любить ❤️", – со знанием дела порекомендовала звезда телестройки.

Публикация от Aliana Ustinenko (@aliana1001) Май 15 2017 в 12:27 PDT

И что тут началось! На Алиану с критикой обрушились поборники нравственности. "Как не стыдно замужняя дама мама, а ведет себя как уличная *****👎", "Что за мода стала ж*** всем показывать", "Красивая спору нет ну зачем всем показывает? обойдутся! ну и о Робике забывать нельзя! мы то мамуля продвинутые, все норм, а представь какой нибудь идиот в нос ткнет Роберту когда то.., неприятно как минимум, и конечно за мамку драться станет, зачем это надо", "Тебя чего Бузова укусила,тоже ж**ень выставила)))", "Какой пример подаете молодым девочкам .? Хамки как вам не стыдно так позорить своих родителей", – обругали звезду "Дома-2" разъяренные комментаторы.

Публикация от Aliana Ustinenko (@aliana1001) Май 16 2017 в 5:30 PDT

Однако годы на телепроекте научили Гобозову стойко отражать атаки врагов и завистников. "Стыдно должно быть вам, заходить в профиль в незнакомому человеку и оскорблять) а мне стыдиться нечего... Это моя жизнь. И не вам ее судить", – отбрила хулителей Алиана.

Публикация от Aliana Ustinenko (@aliana1001) Май 15 2017 в 10:22 PDT

К слову, восхищенных комментариев тоже немало. Многие подписчики посчитали, что Гобозова идеальна и намного лучше обладательницы выдающегося зада Ким. "Богиня", "Красавица", "У кардашьян только в одежде 🍑 норм выглядит, а на самом то деле на фото в купальниках там полнейший ужас😲", – поддержали Алиану поклонники.

