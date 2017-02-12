Неожиданное признание Алсу
Откровенное признание звезда сделала в социальной сети Instagram. Подписчики были удивлены амбициям Алсу.
"Завтра будем смотреть The Grammys и мечтать. А почему бы и нет?", – написала она. Примечательно, что многие поклонники ее творчества с энтузиазмом восприняли это заявление.
"Ждем номинацию на Grammy в 2018 году!", – пишут фанаты певицы. Среди ее поклонников оказались и граждане других стран – они обращались к исполнительнице на английском языке.
Напомним, 59-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 12 февраля в Лос-Анджелесе. Как писали Dni.Ru, одной и претенденток на престижную награду является народная артистка России Анна Нетребко. Ее могут признать лучшей в категории "Классический сольный альбом".
Примечательно, что эта церемония вручения может стать одной из самых скандальных в истории премии. По предварительным данным, ее будут бойкотировать сразу несколько звезд, среди которых Джастин Бибер и Канье Уэст.
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Звезды Голливуда намерены бойкотировать престижное мероприятие