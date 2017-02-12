Неожиданное признание Алсу

Известная российская певица Алсу сделала неожиданное признание. Подписчики исполнительницы решили, что она мечтает получить "Грэмми".

Откровенное признание звезда сделала в социальной сети Instagram. Подписчики были удивлены амбициям Алсу.

"Завтра будем смотреть The Grammys и мечтать. А почему бы и нет?", – написала она. Примечательно, что многие поклонники ее творчества с энтузиазмом восприняли это заявление.

"Ждем номинацию на Grammy в 2018 году!", – пишут фанаты певицы. Среди ее поклонников оказались и граждане других стран – они обращались к исполнительнице на английском языке.

Фото опубликовано АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Фев 11 2017 в 10:25 PST

Напомним, 59-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 12 февраля в Лос-Анджелесе. Как писали Dni.Ru, одной и претенденток на престижную награду является народная артистка России Анна Нетребко. Ее могут признать лучшей в категории "Классический сольный альбом".

Фото опубликовано АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Фев 6 2017 в 10:52 PST

Примечательно, что эта церемония вручения может стать одной из самых скандальных в истории премии. По предварительным данным, ее будут бойкотировать сразу несколько звезд, среди которых Джастин Бибер и Канье Уэст.