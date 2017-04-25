Траньков семь лет делит постель с другим "парнем"

Фигурист показал красавчика, который завладел вниманием его супруги. Он оказался неизбалованным.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосажар и Максим Траньков поженились 18 августа 2015 года в Тверском ЗАГСе. А в середине февраля года нынешнего они впервые стали родителями. У них родилсь дочь Анжелика.

Но, оказывается, есть еще один член семьи. Максим на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию "парня, с которым... вынужден делить постель и внимание любимой женушки". По словам Максима, "этот красавчик – самый "неизбалованный". И сегодня ему исполняется... семь лет!

Этот "парень" – померанцский шпиц по кличке Декстер, которого жена фигуриста завела еще до того, как начались их отношения. "Тогда это была ее собака. Теперь она наша", – рассказывал Максим журналистам.

За эти годы пес стал настоящим талисманом супругов и часто ездит с ними в путешествия. Фигуристы даже специально завели для Декстера страничку в Instagram, у него уже более двух тысяч подписчиков. А в прошлом году у пса появился младший друг – кот породы мейн-кун. "Просто начали атаковать мыши, и нужно было что-то с этим делать", – пояснил Максим.

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov) Апр 25 2017 в 3:45 PDT

Поклонники пары в комментариях к трогательному снимку пишут, что "этот пес просто родился везунчиком", раз живет в такой замечательной семье.