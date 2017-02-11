Траньков оставил беременную Волосожар перед родами

Российские фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар были вынуждены временно разлучиться. Олимпийский чемпион уехал в Швейцарию.

Последние дни беременности Волосожар приходится проводить вдали от супруга. Ее муж ехал в Швейцарию и может пропустить роды. Пара вынуждена выражать свои чувства к друг другу в том числе с помощью социальных сетей.

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Траньков, которому пришлось временно оставить жену перед родами, признается, что очень скучает по своей второй половинке, передает "Стархит". "Семейство мое, я скучаю", – пишет он под одним из последних снимков в Instagram.

Фото опубликовано Maxim Trankov (@xam_trankov) Фев 10 2017 в 5:58 PST

Подписчики известного фигуриста восхищаются красотой его избранницы. "Сколько нежности и красоты! Чудесное семейство", – пишет один из пользователей социальной сети. "А если Татьяна родит в ваше отсутствие?" – беспокоится другой.

Напомним, о том, что Траньков и Волосожар готовятся стать родителями, стало известно осенью 2016 года. Пара не стала делать тайну из этого события, как многие их коллеги по цеху. Фигуристы рассказали, что ждут девочку.

Фото опубликовано Tatiana Volosozhar (@fire_bird) Фев 4 2017 в 9:39 PST

Рожать Волосожар, по всей видимости, отправится и известную клинику, где, среди прочих, появился на свет сын Ксении Собчак. Специалисты этого медицинского учреждения гордятся тем, что информация об их пациентах находится в строгой секретности.