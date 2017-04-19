Неугомонные старые девы учинили новую атаку на Сябитову

Бывшие клиентки Розы Сябитовой, так и не получившие от нее женихов, решили засудить телесваху. Неугомонные старые девы пытаются натравить на ведущую шоу "Давай поженимся!" прокуратуру.

Война между Розой и ее недовольными клиентками длится уже три года. Первый раз о своем намерении подать заявление в суд обиженные невесты сообщили журналистам еще в 2014 году.

Одинокие девушки, так и не построившие свою любовь, остались недовольны услугами брачного агентства звезды. Клиентки платили опытной свахе от 200 тысяч рублей и выше. За эти деньги Роза обещала им не только найти обеспеченного, успешного жениха, но и организовать свадебное торжество.

Выплатив Сябитовой все до копеечки, девушки так и остались в старых девах. Роза объяснила это тем, что так сложилась судьба. "Сваха – это не холодильник, в котором в полузамороженном состоянии находится богатый и интересный мужчина. Я якобы должна разморозить его и отправить в объятия клиентки. Так не бывает", – разбила мечтательным барышням розовые очки соведущая Ларисы Гузеевой.

А еще, устав от обвинений, Сябитова через прессу пообещала девушкам, что если те решат судиться с ней, то она озвучит все их венерические болезни. Оппоненток телезвезды это не напугало и они вступили на тропу войны.

Моя теория проста. Если не говоришь правду о себе, ты не имеешь права говорить её о других! #1канал #сябитовароза #сябитоваксения #давайпоженимся Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Апр 3 2017 в 12:50 PDT

19 апреля невесты заявили на Розу в прокуратуру. Они просят возбудить уголовное дело против свахи, которая так и не нашла им женихов. По словам адвоката заявительниц Владислава Кочерина, решение по жалобе Пресненская прокуратура должна принять в течение месяца.

"Пострадавшие обращались в ее агентство, заключали с Сябитовой договора, в соответствии с которыми она брала на себя обязательство оказать услугу по установлению контакта с лицом противоположного пола, но свои обязательства так и не выполнила. При этом одна из женщин за услугу отдала 250 тысяч рублей, например", – цитирует адвоката РИА Новости.

Кочерин рассказал репортерам, что потерпевшие обратились по данному факту с заявлением в ОВД "Пресненское", но получили отказ. Полиция мотивировала свое решение тем, что конфликт находится в сфере гражданско-правовых отношений. "Мы с этим не согласны и просим прокуратуру обязать полицию возбудить дело по фактам мошенничества", – заявил Владислав.

К слову, ранее Сябитова пролила свет на обстоятельства ее затяжного конфликта с клиентками. По словам Розы, ее фирма занимается лишь коррекцией поведения. "Мы даем возможность знакомиться. Они знакомятся с мужчинами, ходят с ними на свидания, а потом должны отчитаться перед нами. Клиентка обязана раз в месяц ходить к психологу. Это тоже прописано в контракте, – подчеркнула сваха. – Если она его не посещает, не ходит на свидания, ничего не делает для того, чтобы мужчину привлечь, вот тогда и возникает конфликт".