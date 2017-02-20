Розе Сябитовой подарили машину за 22 миллиона рублей

За этим раритетным авто гоняются многие коллекционеры мира. Теперь сваха будет кататься по Москве с шиком.

Для празднования 55-летия главная сваха страны Роза Сябитова выбрала элитный банкетный зал на Рублево-Успенском шоссе. На втором этаже гостей ждала черная икра, креветки, манго и питахайя. А на первом развернулась выставка ретро-автомобилей. Здесь были истинные шедевры, включая эксклюзивный Turcat-Mery Sport-Torpedo 1919 года выпуска. Автомобиль сохранен в оригинальном виде и является национальным достоянием Франции.

Один из стоящих внизу автомобилей оказался подарком свахе по случаю юбилея. ­Шоколадный Rolls-Royce Silver 1964 года выпуска считается редкостью среди коллекционеров. Машины этой серии выпускались всего два года и за это время с конвейера сошло лишь около двух тысяч экземпляров. Эта модель считалась передовой для своего времени – у машины было четыре вместо двух фар, мощность двигателя выросла на 7 процентов, а облицовка радиатора понизилась.

Сегодня стоимость такого олдтаймера – старинного, раритетного автомобиля – колеблется от 12 до 22 миллионов рулей в зависимости от состояния и пробега. И цена оправдана, ведь это просто автомобиль, а произведение технического искусства, от которого захватывает дух. Это словно машина времени, в которую можно сесть, нажать на педаль и в мгновение ока перенестись в ушедшие года, не сомневаясь, что это путешествие оставит лишь светлые и яркие впечатления.

Роза призналась, что никогда ничего подобного ей никто не дарил. И теперь она даже не знает, как подойти к этой машине. Но уж если она в нее сядет, то будет настоящей королевой дорог!

